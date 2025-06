Gemeinderat: Sommerauftakt mit hitzigem Austausch zwischen Stadt und Land

Vor der letzten Gemeinderatssitzung in Graz vor der Sommerpause sorgt der Haushaltsausblick für 2025 für rege Diskussionen. Themen wie Sanierungen im Bereich Abwasser, Bebauungspläne und Anpassungen im Flächenwidmungsplan stehen im Fokus.

GRAZ. Am Donnerstag findet die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause statt und bereits im Vorfeld gibt es einen intensiven Austausch über das Budget. Geplant ist die Vorstellung des Strategieberichts 2025, wobei das Land Steiermark signalisiert hat, den Finanzierungsbedarf der Stadt mit bis zu 300 Millionen Euro zu unterstützen. Eine Verdreifachung des Kassenstärkers auf bis zu 150 Millionen Euro steht zur Diskussion. Gleichzeitig forderten die stellvertretende Landeshauptfrau Manuela Khom (ÖVP) und Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) die Stadt zu zusätzlichen Sparmaßnahmen auf. Die Grazer VP-Clubobfrau Anna Hopper betonte: „Das Durchschummeln und Weiterwurschteln muss ein Ende haben.“

Stadt kontert Land

Die Rathaus-Koalition macht das Land und den Bund verantwortlich für die finanziellen Herausforderungen, die durch ungleiche Steuerreformen und Sparmaßnahmen entstanden sind. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) äußerte, man wolle den eingeschlagenen Kurs beibehalten, ohne essenzielle gesellschaftliche Strukturen zu gefährden. In der Tat sind für 2025 zusätzliche Einsparungen von sieben Millionen Euro erforderlich. Wo diese Maßnahmen konkret umgesetzt werden, soll während der Sommermonate evaluiert werden. Eber erläuterte weiter: „Mit neuen Maßnahmen planen wir, den operativen Saldo bis 2030 von minus 66 Millionen Euro auf minus 40 Millionen Euro zu reduzieren. Ohne die zusätzlichen Belastungen durch Bund und Land wäre der Haushalt bereits positiv.“

Abwasser, Flächenwidmung und Bebauung

Die weiteren Tagesordnungspunkte scheinen weniger kontrovers zu sein. Geplant sind mehrere Förderungsverträge für die Abwasserentsorgung in Graz sowie eine hydraulische Sanierung in Mariatrost. Diese beinhaltet, die Mischwassermengen im Mariatroster Bach deutlich zu reduzieren. Um dies zu erreichen, wird ein Stauwasserkanal unter der Hilmteichstraße errichtet, was parallel zum Ausbau der Straßenbahn geschehen soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,3 Millionen Euro, wobei ein Großteil, etwa 8,8 Millionen Euro, förderfähig ist.

Des Weiteren sollen mehrere Bebauungspläne sowie eine Änderung im Flächenwidmungsplan beschlossen werden, die die roten und gelben Gefahrenzonen betreffen. Die Stadtbibliotheken werden mit einem Budget von insgesamt 268.400 Euro für die Jahre 2025 bis 2026 ausgestattet, wobei 201.300 Euro auf 2025 und 67.100 Euro auf 2026 entfallen. Zudem wird die Parkanlage an der Hafnerstraße 33 im Bezirk Puntigam nach der sozialdemokratischen Politikerin Annemarie Zdarsky benannt, die von 1980 bis 1989 als zweite Präsidentin des Landtags Steiermark tätig war.

