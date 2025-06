Gemeinderat: SPÖ fordert eindeutiges Ja zum ESC in Graz, KFG spricht sich klar dagegen aus

Um den Eurovision Song Contest 2026 nach Graz zu holen, plant SP-Gemeinderätin Anna Robosch, ihre Kolleginnen und Kollegen im Stadtparlament sowie SP-Finanzminister Markus Marterbauer durch einen dringlichen Antrag zu überzeugen. Im Gegensatz dazu bringt KFG-Obmann Alexis Pascuttini ebenfalls einen Antrag ein, in dem er aus Kostengründen ein „klares Nein“ zur Austragung in der steirischen Landeshauptstadt fordert.

GRAZ. Es ist bereits beschlossen, dass der Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Österreich stattfinden wird. Der genaue Austragungsort steht jedoch noch nicht fest. Bis zum 4. Juli haben Städte die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung zu bewerben. Die Euphorie nach dem jüngsten rot-weiß-roten ESC-Sieg in Basel hat verschiedene politische Stimmen mobilisiert, sowohl von der FPÖ-ÖVP-Regierung als auch von der oppositionellen Sozialdemokratie und der Grazer Rathauskoalition, um das Mega-Event nach Graz zu holen. Kritiker hingegen weisen auf die prekären Finanzlagen in Land und Stadt hin, sowie auf die Gesamtkosten der letztjährigen Veranstaltung in Basel, die sich auf etwa 60 Millionen Euro beliefen.

Um diesen bedeutenden Gegenargumenten entgegenzutreten, wird Robosch im Gemeinderat ein offizielles Bekenntnis zur Bewerbung als Austragungsort und ein Budgetgespräch mit Finanzminister Marterbauer anstoßen. Sie argumentiert, dass die Durchführung des ESC in Graz aus wirtschaftlicher Sicht für Österreich vorteilhaft sei. In Wien und Innsbruck sind im Mai traditionell viele Großveranstaltungen angesetzt, sodass der ESC dort in Konkurrenz treten würde. In Graz dagegen gibt es ausreichend Kapazitäten in der Hotellerie, was zusätzliche Nachfrage erwarten lässt.

KFG: ESC in Graz „völlig unverantwortlich“

Aber auch die KFG hat eine kritische Perspektive. Klubobmann Alexis Pascuttini beabsichtigt, seinen eigenen dringlichen Antrag vorzulegen. Er hält Roboschs Argumentation für nicht nachvollziehbar und warnt vor den finanziellen Risiken, die mit der Ausrichtung des ESC in der Stadt verbunden sind. „Die Stadt steht vor dramatischen Sparmaßnahmen und plötzlich sollen Millionen für ein internationales Event bereitgestellt werden – das ist unverantwortlich“, erklärt Pascuttini.

Pascuttini fügt hinzu, dass die angepeilten 20 Millionen Euro für die Stadt zu hoch seien und kritisiert das Fehlen von Bürgerbeteiligung in diesem Entscheidungsprozess. Während frühere Abstimmungen zur Olympiabewerbung eine Volksbefragung verlangten, wird der ESC nun ohne umfassende Bürgerdiskussion vorangetrieben.

Die entscheidende Frage bleibt jedoch offen: Wie groß sind die Chancen für Graz im Bewerbungsverfahren? Letztlich könnte es durchaus sein, dass der ESC erneut in Wien stattfindet und die Debatten in Graz vergeblich waren.

Das könnte dich auch interessieren:

Ligaspiele von Sturm in Klagenfurt „wirtschaftlich interessant“

Graz unter den zehn umweltbewusstesten Städten der Welt

Baustellen auf Hauptbrücke, Lend- und Kaiser-Franz-Josef-Kai