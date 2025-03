Gemeinderatsbeschluss: Graz bestellt 16 zusätzliche lange Straßenbahnen

16 zusätzliche lange Straßenbahnen für Graz: Das innovative Modell von Alstom wird rund 200 Fahrgäste befördern und somit die urbanen Mobilitätsangebote in der Stadt erheblich aufwerten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 69 Millionen Euro.

GRAZ. Der Grazer Gemeinderat hat beschlossen, die Straßenbahnflotte mit 16 weiteren langen Straßenbahnen des Herstellers Alstom zu erweitern. Dieser Beschluss folgt auf die Genehmigung des Kaufs von 15 langen „Flexit“-Straßenbahnen im Jahr 2023. Die ersten Exemplare dieser modernen Straßenbahnen sollen bereits im Herbst 2025 in Graz zum Einsatz kommen. „Mit diesen speziell für Graz entworfenen Fahrzeugen stellen wir eine leistungsfähige Straßenbahnflotte bereit, die ein barrierefreies und sicheres Fortbewegen für alle Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet,“ erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). “Die dringend benötigten neuen Fahrzeuge werden in Wien produziert, da die alten Fahrzeuge das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben,“ ergänzt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ).

Kostenpunkt: 69 Millionen Euro

Die neuen langen Straßenbahnen sind nicht nur geräumig, sondern auch mit barrierefreien Einstiegen ausgestattet, die allen Fahrgästen eine unkomplizierte Nutzung ermöglichen. Für die Anschaffung der 16 neuen Bahnen fallen Kosten von 69 Millionen Euro an. Zusätzlich werden über 24 Jahre hinweg insgesamt 58 Millionen Euro für die Instandhaltungsmaßnahmen benötigt. Diese Wartungsarbeiten sollen in Graz bei der Holding Graz ausgeführt werden, was auch zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze beiträgt.

Ähnliche Themen, die dich interessieren könnten:

Erster Planungsbeschluss für die neue Straßenbahnlinie 8 im Herbst angesetzt.

Stadt investiert über fünf Millionen Euro in die FH Joanneum.

Fest steht: Der Luftschutz-Hunderter wird abgeschafft.