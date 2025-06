Gemischter Satz und Co.: Die besten Weine ausgezeichnet beim ‚Wiener Weinpreis 2025‘

Insgesamt 13 Weine wurden beim „Wiener Weinpreis 2025“ zu den besten Weinen der Stadt ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um Wiensorten von verschiedenen Weinbaubetrieben, darunter Gemischter Satz, Grüner Veltliner und Zweigelt. WIEN. Wie jedes Jahr wurden auch in this Jahr die besten Tropfen der Stadt beim „Wiener Weinpreis 2025“ ausgezeichnet. Die Wein-Siegerinnen und -Sieger wurden im Rahmen einer festlichen Gala im Rathaus präsentiert. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nahm an der Veranstaltung teil und äußerte seine Freude über die Auszeichnungen des Wiener Kulturguts: „Wir möchten damit zeigen, wie wichtig der Wiener Weinbau für uns ist und zugleich publikumswirksam demonstrieren, welches hohe Qualitätsniveau der Wiener Wein erreicht hat“. Diese Aussage verdeutlicht die kulturelle Bedeutung und den Stellenwert des Weinbaus in Wien. Siehe auch Rosenkranz Chapel at Reither Kogel Insgesamt 13 Weine gekürt Die Auswahl des besten Weins Wiens stellte eine schwierige Herausforderung dar. Aus 390 edlen Tropfen, die bei der Landwirtschaftskammer Wien (LKW) von 57 Weinbetrieben eingereicht wurden, wählte eine Jury aus Expertinnen und Experten lediglich 13 Weine aus. Diese dürfen sich nun mit dem angesehenen „Wiener Weinpreis 2025“-Siegel schmücken, das für hohe Qualität steht. Für die Weinbauerinnen und Weinbauer in Wien war das vergangene Jahr wetterbedingt eine Herausforderung. Aufgrund extremer Wetterbedingungen musste die Traubenlese früher als üblich begonnen werden, und Unwetter im September verursachten zusätzlich Schäden an den Reben. Solche Herausforderungen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit und die Qualität der Wiener Weinproduktion. Siehe auch St. Martins Therme & Lodge - Doppelte Auszeichnung Gemischter Satz im Zentrum Im Wettbewerb um den besten Wein Wiens hatte der „Gemischte Satz“ die größte Teilnahme, gefolgt vom „Grünen Veltliner“ und dem „Riesling“. Das Siegertreppchen umfasste neben diesen Weinen auch „Chardonnay“, „Muskateller“, „Frizzante“ und „Zweigelt“. Diese Vielfalt reflektiert die breite Palette an Anbausorten und Stilen, die die Wiener Weinregion zu bieten hat. Insgesamt wurden Preise in 13 Kategorien vergeben. Eine vollständige Liste der diesjährigen Gewinnerweine und ihrer Weinbaubetriebe findest du unter wienerweinpreis.at. Diese Themen könnten dich auch interessieren: Stadt Wien beliefert Wasserschweine & Co. mit frischem Grünzeug. Siehe auch Anmeldestart: Laufen Sie beim Vienna Climate Run für den Klimaschutz! Nur Wien wuchs 2024 im Bundesländervergleich. Das Neuwaldegger Bad öffnete in diesem Jahr nicht mehr.

