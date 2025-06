Genuss am Landstraße: Pinsen – die Hauptdarsteller in der Tretorria!

Das Ehepaar Christian und Simone Schadl hat vor etwa einem Jahr seine traditionelle Pizzakarte umgestaltet. Statt Pizza stehen nun Pinsen, eine leckere Abwandlung des italienischen Klassikers, im Fokus ihrer Speisekarte. Unter den circa 20 Variationen findet sich auch eine kreative Interpretation mit Käsekrainer. Ergänzt wird das Angebot durch eine sorgfältig zusammengestellte Weinkarte.

WIEN/LANDSTRASSE. „Pizzerias gibt es wie Sand am Meer“, erklärt Christian Schadl, der Geschäftsführer des italienischen Restaurants „Tretorria“. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, entschieden sich die Scha-dls für einen kulinarischen Neuanfang und erweiterten ihre Speisekarte vor einem Jahr.

Pinsa Romana, eine Variation der traditionellen Pizza aus der Region Latium, hat viele Fans gewonnen. Simone Schadl betont die Vorteile der Pinsa: „Ihrer luftigen Textur, dem knusprigen Boden und der gut verdaulichen Teigmischung aus Weizen-, Soja- und Reismehl.“ In der Tretorria sind etwa 20 verschiedene Pinsen erhältlich, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Pinsa mit Käsekrainer

Die Schadls, beide ausgebildete Gastronomen und Weinkenner, beschränken sich jedoch nicht nur auf ihr „Highlight“ auf der Karte. Neben Pinsa gibt es auch Pasta, Antipasti und eine Auswahl an italienischen Süßspeisen, die alle den authentischen Genuss der italienischen Küche widerspiegeln. Ihre umfangreiche Weinkarte bietet mit etwa 60 edlen Tropfen aus Österreich, Italien und Frankreich die perfekte Begleitung für jede Speise.

Krews oder „Viennese“ Pinsa, die mit Tomaten, Fior di Latte, Käsekrainer, Kren und Kirschpfefferoni belegt ist, harmoniert hervorragend mit einem Weinviertler Grünen Veltliner. „Dieser Wein ist leicht genug, um den kräftigen Geschmack unserer speziellen Pinsa zu unterstreichen“, erklärt Christian Schadl, der das Restaurant leitet, während Simone Schadl für die kulinarischen Höhepunkte in der Küche sorgt.

Türme als Namensgeber

Die beiden Österreichischen Gastronomieexperten – der Weinviertler Christian und die Kärntnerin Simone – trafen sich während ihrer beruflichen Laufbahn und beschluss-fassten, im April 2022 ihre eigene Tretorria zu eröffnen, direkt bei den markanten „Triiiple Towers“ in Wien. Der Name ist also nicht zufällig gewählt. „Tretorria“ leitet sich von „Trattoria“ ab, was auf Italienisch „Beiz“ bedeutet, und spielt auf die drei Türme an.

Die Tretorria in der Schnirchgasse 9 hat von Montag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind online verfügbar.

