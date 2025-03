Genuss Simmering: Delta bietet ein Rundum-Erlebnis auf der Hauptstraße

Die Keskin-Brüder bieten ein breites und vielfältiges kulinarisches Erlebnis in Simmering. Neben ihrem Supermarkt betreiben Haydar und Murat Keskin auch das Restaurant H11-Gourmet. Hier findet man eine große Auswahl internationaler und regionaler Spezialitäten. WIEN/SIMMERING. Die Geschäfte von Murat und Haydar Keskin pulsieren im Herzen der Simmeringer Hauptstraße. Mit ihrem Delta Supermarkt und dem zugehörigen Restaurant H11-Gourmet sind die Brüder echte Pioniere in der Gastronomie und im Lebensmittelhandel. Der Supermarkt wurde im Mai 2022 eröffnet, zunächst an einem anderen Standort. Nach drei Jahren erfolgreichen Betriebs und dem Ansparen von Mitteln entschlossen sich die Keskins, einen Traum zu verwirklichen: das Restaurant „H11“ zu eröffnen. Der Supermarkt zog daraufhin in die Simmeringer Hauptstraße 87 und das Restaurant in die Nummer 79. Gemeinsam beschäftigen sie heute 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an beiden Standorten, was zur Belebung der lokalen Wirtschaft beiträgt. Siehe auch Alsergund: "Stomach en Detail" – Fokussierung auf das Wesentliche Frische und Vielfalt im Delta Supermarkt Der Eintritt in den Delta Supermarkt empfängt die Kunden mit einer prächtigen Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Die Regale sind randvoll gefüllt mit Äpfeln, Mandarinen, Kiwis, Melonen und vielen weiteren Köstlichkeiten aus der Region und der ganzen Welt. Im hinteren Teil des Supermarktes befindet sich die eigene Fleischerei, die eine große Auswahl an hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren anbietet. Die H11 Bäckerei ergänzt das kulinarische Angebot mit frischen, hausgemachten Backwaren, darunter auch verlockende regionale Süßspeisen wie Baklava. Siehe auch Das Online-Magazin für Junggebliebene: Die Evolution der Medizin „Klein, aber fein“ im H11-Gourmet-Restaurant Das H11-Gourmet-Restaurant verfolgt ein einfaches, aber effektives Konzept: eine reduzierte Speisekarte mit ausgewählten Gerichten. „Klein, aber fein“, wie Haydar Keskin es beschreibt. Das Restaurant bietet eine Vielfalt an schmackhaften Pizzen und köstlichen Dönern, begleitet von traditionellen hausgemachten Suppen wie Linsen- und Rindsuppe. Das könnte dich auch interessieren: Justizministerium reagiert auf Vorwürfe der Volksanwältin. Der neue Enkplatz wird nach der Umgestaltung groß gefeiert. Die Eissalons in Simmering öffnen bereits ihre Theken.

