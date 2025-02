Genuss und Musik: Frühlingsstimmung mit Jazz in Hietzinger Lokalen

In zwei Hietzinger Lokalen verbinden sich bald musikalische und kulinarische Höhepunkte. Jazzige Klänge sollen die Frühlingsgefühle der Gäste fördern.

WIEN/HIETZING. Auch wenn der Frühling noch zögerlich ist, werden bald jazzige Melodien in zwei Hietzinger Lokalen die Frühlingsgefühle hervorrufen. Zum einen werden zwei Musiker mit Mundharmonika und Vibraphon im „Familie Reiters Jazzwohnzimmer“ auftreten. Zudem steht der zweite Hietzinger Jazzfrühling im Restaurant Waldtzeile bevor, der an mehreren Abenden Gaumenfreuden und Klangkunst vereint.

Flip Philipp, ein talentierter Schlagwerker, ist auf vielen Bühnen aktiv. Als Mitglied der Wiener Symphoniker hat er sich sowohl in der Klassik als auch im Jazz einen Namen gemacht. In der Familie Reiter in der Lainzer Straße 131 wird sein Vibraphon auf den virtuosen Mundharmonika-Spieler Bertl Mayer treffen.

Das Duo wird viermal auftreten, die ersten beiden Termine sind am Donnerstag, den 27. Februar und 27. März. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, ab 17 Uhr sind Speisen und Getränke verfügbar. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Um eine Spende wird gebeten.

Swingendes Saxophon

Im Restaurant Waldtzeile in der Speisinger Straße 2 beginnen die Jazzabende am Donnerstag, den 20. März. Die Hietzinger Saxophonistin Daniela Krammer ist Teil des Trios „Saxophone Affairs“, das das Publikum begeistern wird. Es werden sowohl eigene Kompositionen als auch Swing-Klassiker gespielt. Es folgen das Michaela Rabitsch Quartett (Donnerstag, den 3. April) und das Wolfgang Seligo Trio (Donnerstag, den 10. April). Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Reservierungen sind unter der Nummer 01/804 53 94 möglich.

