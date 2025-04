Genuss vom Bauernhof: Österliche Köstlichkeiten bei Hof Scherr

Im Herzen von Graz bietet der Bauernhof Scherr aus Fernitz eine Vielzahl seiner Produkte auf dem Bauernmarkt am Kaiser-Josef-Platz sowie in Liebenau an. Besonders im Bereich Fleisch findet man hier viele Köstlichkeiten.

GRAZ/FERNITZ. Die Osterzeit steht vor der Tür, und Traditionen wie der Gründonnerstag, die Fleischweihe und die Suche nach bunte Ostereiern sind für viele Anlass, sich mit regionalen Köstlichkeiten einzudecken. Die Konsumenten legen zunehmend Wert auf Produkte aus ihrer Umgebung. Ein integraler Bestandteil dieser lokalen Ernährung ist der Bauernhof der Familie Scherr, vulgo Truxes, in Fernitz, der von Petra und Werner Scherr betrieben wird. Beide sind Osterbotschafter für die Organisation „Genuss ab Hof“, die auf den direkten Verkauf von regionalen Erzeugnissen setzt.

Der Bauernhof Scherr ist seit Generationen im Familienbesitz und hat sich der Direktvermarktung verschrieben. Dies fördert kurze Transportwege und ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften. Die Schweine des Betriebs erhalten gentechnikfreies Futter und der Hof engagiert sich aktiv für den Schutz von Grundwasser und Boden, da er Mitglied der Wasserschutzbauern ist. Diese Qualität spiegelt sich in den zahlreichen Auszeichnungen wider, die der Hof erhalten hat.

Umfangreiches Angebot

„Ostern ist für unseren Betrieb, wie auch im Familienkreis, eines der bedeutendsten Feste des Jahres. Wir freuen uns immer auf die traditionelle Osterjause“, sagt Werner Scherr. Alle Produkte stammen aus der eigenen Produktion und werden mit viel Liebe und Handarbeit hergestellt. Täglich präsentiert die Familie ihre Waren am Bauernmarkt am Kaiser-Josef-Platz in Graz sowie freitags in Liebenau. Das Sortiment umfasst unter anderem Osterschinken aus Frikandeau, der mit dem Speckkaiser Wieselburg 2025 ausgezeichnet wurde, sowie Beinschinken, der über die Weihnachtszeit eingesalzen und mit Geduld gereift wird. Auch Osterkrainer, luftgetrocknete Trockenwürstel, Lendbratl, Schweinsfischerl und gekochte Zunge sind in den Ständen zu finden. Ein weiterer Höhepunkt sind die Spezialitäten wie Paprikaspeck, Verhackertes, verschiedene Wurstsorten und das traditionelle Kübelfleisch. „Ein absoluter Tipp: Probieren Sie unseren dünn geschnittenen, saftigen Beinschinken“, lädt Scherr ein.

Kontakt

Bauernhof Scherr, vulgo Truxes

Murbergstraße 69, 8072 Fernitz

Tel.: 0664/86 77 271



Verkaufszeiten:

Kaiser-Josef-Platz (Graz): Mo–Sa; 6 bis 13 Uhr

Bauernmarkt Liebenau (Graz): Fr; 13 bis 17 Uhr

Ab Hof Fernitz (Karwoche): 14:30 bis 17 Uhr

Die Produkte der Familie Scherr sind auch im Genussladen Gut Schlossberg erhältlich, Am Fuße des Schloßberges 2, 8010 Graz, Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Adressen der Grazer Bauernmärkte

Lendplatz

Mo–Sa: 6 bis 13 Uhr

Mo–Sa: 6 bis 13 Uhr Kaiser Josef Platz

Mo–Sa: 6 bis 13 Uhr

Mo–Sa: 6 bis 13 Uhr Geidorf

Mi & Sa: 7 bis 13 Uhr

Mi & Sa: 7 bis 13 Uhr Ragnitz

Di & Fr: 6 bis 13 Uhr

Di & Fr: 6 bis 13 Uhr Hasnerplatz

Mi & Sa: 6 bis 12 Uhr

Mi & Sa: 6 bis 12 Uhr Straßgang

Sa: 6 bis 12 Uhr

Sa: 6 bis 12 Uhr Hofbauerplatz

Mi, Fr & Sa: 7 bis 12 Uhr

Mi, Fr & Sa: 7 bis 12 Uhr St. Peter

Di: 13 bis 18 Uhr

Sa: 6 bis 13 Uhr

Di: 13 bis 18 Uhr Sa: 6 bis 13 Uhr Lindenwirt

Sa: 6 bis 12 Uhr

Sa: 6 bis 12 Uhr Liebenau

Fr: 12:30 bis 17 Uhr

Fr: 12:30 bis 17 Uhr Smart City

Do: 12 bis 18 Uhr

Do: 12 bis 18 Uhr Andritz

Di: 10 bis 18 Uhr

Sa: 7 bis 13 Uhr

Di: 10 bis 18 Uhr Sa: 7 bis 13 Uhr Shopping Nord

Sa: 7 bis 13 Uhr

Sa: 7 bis 13 Uhr Triestersiedlung

Mi & Sa: 6 bis 13 Uhr

Mi & Sa: 6 bis 13 Uhr Reininghaus

Fr: 13 bis 17 Uhr

