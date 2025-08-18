Genussvoller Nachmittag: Eröffnung der 31. Restaurantwoche im Palais Coburg

Ein Hauch von Glamour, exquisite Kulinarik und ein geschichtsträchtiger Rahmen: Mit einem exklusiven VIP-Event im Restaurant „Clementine im Glashaus“ des Palais Coburg wurde am Montag die 31. Restaurantwoche feierlich eröffnet. MeinBezirk war live dabei und mischte sich unter die prominenten Gäste.

WIEN/INNERE STADT. Schon beim Betreten des Palais Coburg, dessen majestätische Außenfassade bis Anfang 2026 umfassend saniert wird, lag am Montag eine besondere Stimmung in der Luft. Rund 100 Gäste aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Gastronomie fanden sich ein, um den Auftakt der 31. Restaurantwoche zu feiern. Das Gläschen in der Hand, leise Gespräche im Hintergrund: schnell entwickelte sich eine Atmosphäre zwischen entspanntem Wiedersehen und neugierigem Kennenlernen. Die Restaurantwoche bietet nicht nur eine Festivität des Geschmacks, sondern auch eine Plattform für den Austausch zwischen Liebhabern der Gastronomie.

Die kulinarische Woche ist ein renommiertes Event, bei dem Restaurants in ganz Österreich ihre Türen für ein breites Publikum öffnen. Die teilnehmenden Lokale offerieren gehobene Küche zu vergünstigten Preisen, um auch anspruchsvollen Feinschmeckern die Möglichkeit zu geben, Gourmetgerichte zu erleben. Diese Eventreihe, von den Veranstaltern Culinarius Digital organisiert, hat zum Ziel, die Hemmschwelle für den Besuch von Spitzenrestaurants zu senken.

Vielfalt der Gastronomie sichtbar machen

Für Dominik Holter, Geschäftsführer von Culinarius Digital, steht vor allem der gesellschaftliche Wert der Veranstaltung im Vordergrund: „Die Restaurantwoche macht die Vielfalt der Wiener Gastronomie sichtbar und gibt Gästen die Möglichkeit, neue Lokale zu entdecken.“ Mit über 200 teilnehmenden Restaurants in Wien und einer Vielzahl an kulinarischen Konzepten, wird der Reichtum der Gastronomieszene zelebriert. Die Initiative hat sich in den letzten Jahren als eine der bedeutendsten Veranstaltungen für Gourmets etabliert.

Der Empfang begann mit dem Signature-Drink „Clementini“. Kurz darauf folgte ein Flying Buffet, das mit feinen Kreationen aus der Küche der „Clementine im Glashaus“ überraschte. Gerichte wie Eierschwammerl-Risotto, zartes Hühnchenfilet und Beef Tatar fanden großen Anklang. Während auf den Tellern die raffinierten Happen serviert wurden, umrahmte Saxophonist Benjamin Führer die Szenerie mit jazzigen Klängen, während die Sängerin Klara Wegscheider mit ihrer Stimme Akzente setzte.

Ausblick auf die Woche

Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Simone Lugner, Opernsänger Daniel Serafin, Schauspieler Martin Leutgeb, Moderator Dieter Chmelar und Sängerin Beatrice Turin. Auch Influencerin Katrin Pfeiffer („Kates_style“) und Künstlermanager Clemens Trischler waren vor Ort und zeigten sich begeistert. „Ich war schon einmal bei der Eröffnung und habe es sehr genossen. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen“, strahlte Pfeiffer. Auch der flaumige Cheesecake aus der Küche der „Clementine“ fand großen Anklang bei den Anwesenden.

Nach diesem festlichen Auftakt richtet sich der Blick auf die kommende Woche: Vom 25. bis 31. August laden ausgewählte Restaurants in ganz Österreich zu exklusiven Menüs zu attraktiven Preisen ein. Was im Palais Coburg begann, verspricht eine Woche voller Geschmack, Begegnungen und neuer kulinarischer Entdeckungen. Nähere Infos zur Restaurantwoche gibt es hier.

Mehr Themen aus Wien:

Der Wiener Westbahnhof als „altes Tor zum Westen“

Richard Lugner lebt in Herzen und Wachs weiter

Roter Teppich für „Das Kanu des Manitu“ in Wien