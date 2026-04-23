Geplantes Mahnmal in Wien: Erinnerung an die nationalsozialistische Verfolgung von Roma und Sinti

Gedenkstätte für im Nationalsozialismus ermordete Roma und Sinti in Wien geplant

In Wien soll eine Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus aus den Reihen der Roma und Sinti entstehen. Geplant ist der Standort im Weghuberpark vor dem Justizministerium.

Der Volksgruppenbeirat der Roma und mehrere Vereine haben sich einstimmig für den Standort Weghuberpark ausgesprochen. Mit der Errichtung der Gedenkstätte soll ein zentraler Ort des Erinnerns im öffentlichen Raum geschaffen werden.

Standortentscheidung und Beteiligung

Der Standort der Gedenkstätte wurde im Rahmen eines vom Nationalfonds koordinierten Abstimmungsprozesses festgelegt. In diesen Prozess wurden Vertreter der Volksgruppe einbezogen, zudem flossen fachliche Einschätzungen der zuständigen Stellen der Stadt Wien ein.

Peter Haubner, Zweiter Präsident des Nationalrates, Vorsitzender des Nationalfonds und Mitglied der ÖVP, teilte die Entscheidung für den Standort am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der Prozess zur Errichtung der Gedenkstätte wurde in einem aktiven Dialog mit dem Volksgruppenbeirat der Roma und Vertretern der Community begleitet.

Reaktionen aus Stadt und Volksgruppenbeirat

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die der SPÖ angehört, bezeichnet die einstimmige Entscheidung des Beirats als wichtigen Meilenstein in einem von der Stadt Wien unterstützten Prozess. Die Stadt Wien unterstützt den Prozess zur Errichtung der Gedenkstätte.

Emmerich Gärtner-Horvath, Vorsitzender des Volksgruppenbeirats der Roma, spricht von einem wichtigen Schritt mit Blick auf die Entscheidung für den Standort der Gedenkstätte.

Zweck der Gedenkstätte

Die Gedenkstätte soll die Verfolgung und Ermordung von Roma und Sinti im Nationalsozialismus sichtbar machen. Sie richtet sich an die gesamte Gesellschaft, soll zum Innehalten anregen und historisches Wissen fördern.

Von den rund 11.000 Angehörigen der Volksgruppe in Österreich wurden etwa 90 Prozent Opfer des nationalsozialistischen Terrors.