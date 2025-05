Gerettet: 50 Parkplätze statt 365 Meter Radweg in der Heinrichstraße“ könnte umformuliert werden als: „Gerettet: 50 Parkplätze anstelle von 365 Metern Fahrradweg in der Heinrichstraße

Die Umgestaltung der Heinrichstraße wurde von Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bekanntlich abgesagt. Im Rahmen einer Landtagsanfrage erklärt sie die Details dieser Entscheidung.

GRAZ. Die Vorgeschichte zur angedachten Umbauplanung ist komplex: Im Rahmen der „Rad-Offensive“ hatten Verkehrsreferentin Judith Schwentner und ihre Abteilungen ehrgeizige Pläne für die Heinrichstraße entwickelt. Diese beinhalteten die Schaffung von Busspuren und Radwegen, was zu einem erheblichen Verlust an Parkplätzen und Ladezonen führen würde. Diese Planungen standen in der Kritik, da sie wenig Augenmerk auf Fußgänger legten und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ansässige Betriebe verschlechterten. Einige Geschäftsinhaber drohten sogar mit der Schließung ihrer Betriebe, da die geplanten Verkehrsmaßnahmen für sie existenzgefährdend waren (MeinBezirk berichtete).

Aus für den Umbau

Die Landesregierung und die Stadtverwaltung sahen sich zusätzlich mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Der Widerstand der Anwohner wuchs, und Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) entschied schließlich, den umfassenden Umbau abzulehnen. Stattdessen konzentriert man sich nun auf eine Sanierung der bestehenden Infrastruktur. Die Grünen reagierten auf diese Entscheidung und reichten im Landtag eine schriftliche Anfrage an Holzer ein, um weitere Klarheit über die Hintergründe zu erhalten. Holzer nutzte die Gelegenheit, um detaillierte Informationen zu präsentieren.

„Nicht 50 Parkplätze opfern …“

In ihrer Antwort machte Holzer deutlich, dass man nicht bereit sei, rund 50 Parkplätze zu opfern, nur um 365 Meter Radweg zu schaffen. Dies wirft Fragen zur Entschlossenheit der Stadtregierung auf, denn laut dem steirischen Verkehrsressort war die Heinrichstraße in dem 2022 im Gemeinderat verabschiedeten „Masterplan Rad-Offensive“ nicht einmal als zukünftige Radroute verzeichnet.

Holzer stellte fest, dass die derzeitige Verkehrsführung in der Heinrichstraße keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss oder die Unfallzahlen hat. Im Vergleich zu anderen Hauptverkehrsstraßen der Stadt sind die Unfallstatistiken unauffällig. Zwischen 2019 und 2024 gab es insgesamt 35 Unfälle mit Personenschaden, von denen nur neun Pkw betroffen waren.

„Stadt muss Alternativen prüfen“

In Bezug auf den Radverkehr wies Holzer darauf hin, dass der Zugang zur Karl-Franzens-Universität über die Zinzendorfgasse bereits sichergestellt sei. Die Stadt müsse prüfen, ob zusätzliche Radverkehrsangebote notwendig sind, da alle möglichen Alternativrouten Gemeindestraßen betreffen.

Ein Umbau der Heinrichstraße zu einer Hauptradroute würde keine erkennbaren Vorteile bringen, sondern enorme Nachteile für Anwohner und Einzelhändler zur Folge haben. Daher wurde das ursprüngliche Bauvorhaben eingestellt und stattdessen eine notwendige Sanierung beschlossen. Für diese Sanierung ist keine straßenrechtliche Genehmigung erforderlich, was rechtliche Probleme im Vorfeld ausschließt.

