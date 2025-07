Gericht beginnt mit Prozess: Drohungen gegen Vienna Pride enthüllt!

news/APA/Montag, 14.07.25, 21:30:53

Die angeblichen Anschlagspläne auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 sind am Dienstag am Landesgericht St. Pölten Thema eines Schöffenprozesses. Drei Angeklagten im Alter von 17, 19 und 22 Jahren werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation vorgeworfen. Diese Festnahmen zeugen von einem zunehmenden Fokus der Behörden auf potenzielle Bedrohungen für die LGBTIQ+-Community in Österreich.













Ein Attentat auf die Pride stand der Staatsanwaltschaft St. Pölten zufolge zwar nicht unmittelbar bevor. Dennoch war der Fall nach den Ermittlungen des Verfassungsschutzes von großer Bedeutung. Die drei Ex-Anhänger der radikalislamischen Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hätten in einer einschlägigen Telegram-Gruppe jedoch „Anschlagspläne erörtert“, wird in der Anklageschrift betont. Dies wirft ein alarmierendes Licht auf die Methoden radikalisierter Individuen, die moderne Kommunikationsmittel nutzen, um ihre Pläne zu koordinieren.

Die Vorwürfe, die gegen diese jungen Männer erhoben werden, zeichnen ein Bild von zunehmenden Bedrohungen, die hin zu gesellschaftlichen Events, wie der Pride-Parade, gerichtet sind. Solche Veranstaltungen haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, nicht nur als Feiern der LGBTIQ+-Community, sondern auch als Symbole des Widerstands gegen Diskriminierung und Gewalt. Die Staatsanwaltschaft betont, dass, obwohl es keine unmittelbare Bedrohung gab, das frühzeitige Handeln der Sicherheitsbehörden entscheidend war, um eventuellen Schaden abzuwenden.

Im Zusammenhang mit diesem Fall hat die Gesellschaft auch eine wichtige Diskussion über die Notwendigkeit und Effektivität der Präventionsmaßnahmen gegen Extremismus angestoßen. :

Die Rolle der sozialen Medien in der Radikalisierung

Die Verantwortung von Sicherheitsbehörden

Das Bewusstsein und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für solche Bedrohungen

Ob es am Dienstag bereits Urteile geben wird, ist offen. Vorsorglich ist für den 5. August ein weiterer Verhandlungstag festgelegt worden, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Falls gründlich geprüft werden können.