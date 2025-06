Gerichtsverfahren in Wien: Mutter wegen des Todes ihres vierjährigen Sohnes angeklagt

Am Montag muss eine 29-jährige Frau vor Gericht erscheinen, die im vergangenen Jahr ihren vierjährigen Sohn getötet haben soll. Sie wird beschuldigt, ihrem Kind mit einem Küchenmesser tödliche Verletzungen an der Kehle zugefügt zu haben. Aufgrund einer schweren und nachhaltigen psychischen Störung, die ihren Handlungen zugrunde lag, wird sie jedoch nicht wegen Mordes angeklagt.

WIEN. Am Montagmorgen beginnt der Prozess gegen die Frau, die am 17. November 2022 ihren Sohn getötet haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe sie ihm mit einem Küchenmesser die Kehle durchgeschnitten. Der Vorfall wirft nicht nur juristische Fragen auf, sondern beleuchtet auch die Herausforderungen im Bereich der psychischen Gesundheit.

Die Staatsanwaltschaft beantragte nicht die Anklage wegen Mordes, sondern fordert stattdessen eine unbefristete Unterbringung der Frau gemäß Paragraf 21, Absatz 1, in einem forensisch-therapeutischen Zentrum für psychisch Erkrankte. Dies reflektiert die komplexe Schnittstelle zwischen psychischer Gesundheit und Strafrecht.

Für den Sohn kam jede Hilfe zu spät

Am Tag vor der Tat suchte der Ehemann seiner Frau ein Krankenhaus auf, da er sich um ihren psychischen Zustand sorgte. Dort wurde sie untersucht, jedoch wurde ihre akute psychotische Störung nicht erkannt. Nach der Untersuchung wurde sie wieder nach Hause entlassen, was Fragen über die Qualität der psychiatrischen Versorgung aufwirft. In der Nacht vor der Tat legte sich der Vater, ein Schichtarbeiter, neben seinen Sohn, ohne zu wissen, welche Tragödie am nächsten Morgen bevorstand.

Als der Vater am Morgen des nächsten Tages aufwachte, attackierte die Mutter ihren vierjährigen Sohn mit einem Messer. Trotz der sofortigen Alarmierung von Rettungsdiensten kam jede Hilfe zu spät. Zusätzlich zog sich die Frau selbst Verletzungen zu, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren, was eine weitere Dimension zur Tragödie hinzufügt.

Gutachten und psychische Gesundheit

Laut einem Gutachten der Psychiaterin Sigrund Rossmanith gibt es einen Schuldausschließungsgrund. Die Gutachterin identifizierte eine akute polymorphe psychotische Störung mit schizophrenen Symptomen. Dennoch stellte sie fest, dass die Frau zum Tatzeitpunkt teilweise zurechnungsfähig war. Rossmanith warns vor der Wahrscheinlichkeit erneuter Gewalttaten und empfahl eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Diese Tragödie stellt auch die Frage der Verantwortung und der psychiatrischen Versorgung in der Gesellschaft. Wie können solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden, und welche Unterstützungssysteme müssen verbessert werden, um psychisch kranken Menschen und ihren Familien zu helfen?

