Gerry Keszler: Kostümverleih holt den Life Ball nach Ottakring

In einer über 600 Quadratmeter großen Industriehalle in Ottakring kann man sich wie ein Gast des renommierten Life Balls fühlen. Gerry Keszler bietet eine Auswahl kostbarer Kostüme, aus denen er im Laufe der Jahre vom Life Ball nicht lassen konnte, zur Miete an. Im „Life Costume“ werden auch weiterhin im Sinne des prestigeträchtigen Balls ehrenamtlich für Spenden geschneidert, fotografiert und gearbeitet.

WIEN/OTTAKRING. Ehemals trugen prominente Gäste die Kostüme, nun können sie in einer „Betonhalle“ in Ottakring ausgeliehen werden. Über 30 Jahre nach dem ersten Life Ball im Wiener Rathaus eröffnet Gerry Keszler das Life Costume, einen Fundus mit mehr als 1.000 außergewöhnlichen Kostümen. Die Erlöse aus der Miete und dem Betrieb dieses „interaktiven Orts“, wie Keszler es beschreibt, werden erneut dem Verein Life+ zugutekommen.

Bereits bei der Eröffnung konnten rund 20.000 Euro an Spenden gesammelt werden, so der Life-Ball-Initiator. Vor der Transformation musste am Standort in der Wilhelminenstraße 91, direkt neben einem Baumarkt, viel passieren, um den Glanz und Glamour des Life Balls wieder aufleben zu lassen. Bis vor Kurzem war der Raum nur ein Lager für Outfits, Gewänder und mehr. „Im letzten Jahr habe ich begonnen, alles zu ordnen, um die Kleidung wieder öffentlich zeigen zu können“, erzählt Keszler.

Halloween, Fasching oder Pride-Parade

Heute beherbergt die Halle ein Fotostudio, eine Schneiderwerkstatt und ein Atelier. Die Werkstatt mit drei Industriemaschinen war bereits vorhanden, da während des Life Balls ständig Outfits bearbeitet werden mussten. Vor der Eröffnung wurde das Fotostudio eingerichtet, um die Leihkostüme für die Website abzubilden. Keszler und seine Freunde gaben dem Life Costume den letzten Feinschliff mit einer „mittel-brutal“ bearbeiteten Originalkulisse der Wiener Staatsoper.

Die Örtlichkeiten können nun online gemietet werden, um selbst kreativ tätig zu werden. „Es ist ein All-in-One-Konzept“, so Keszler. Man wolle jedoch nicht mit herkömmlichen Kostümverleihen konkurrieren: „Wenn man woanders nicht mehr fündig wird, sind wir die richtige Adresse“, fügt er hinzu. Erst kürzlich entwarfen er und Schüler der KunstMode Design-Schule Herbststraße goldenene Engelsflügel für eine Filmproduktion.

Einmal pro Woche versucht der Visagist, sich mit den Schülern in Ottakring zu treffen, um an Projekten zu arbeiten. Der Austausch mit den Jugendlichen ist ihm wichtig, und manchmal hilft Keszler selbst mit. Jedes Stück im Fundus hat er mindestens einmal selbst bearbeitet. Neben Film- oder Theaterproduktionen können auch Privatpersonen Kostüme für Anlässe wie Halloween, Fasching oder die Pride-Parade im Sommer ausleihen. Dafür muss jedoch im Voraus ein Termin auf der Website gebucht werden.

Life Costume als kreativer Begegnungsort

Allerdings verleiht Keszler nicht alle Stücke aus dem Fundus. „Einzelne Kostüme sind unersetzliche Unikate, die von sehr prominenten Persönlichkeiten getragen wurden.“ Die widerstandsfähigeren Stücke können jedoch von jedem für Feiern und ähnliche Anlässe im Life Costume angefragt werden. Und welches Stück ist sein persönliches Lieblingsstück? Das ist eine Frage, die ihm häufig gestellt wird, doch er kann keine spezielle Antwort geben. „Einige Kostüme wecken schöne Erinnerungen und versetzen mich zurück an besondere Momente, daher habe ich zu diesen einen emotionaleren Bezug“, so Keszler.

Übrigens: Selbst für diejenigen, die kein großes Interesse an Mode haben, gibt es ein besonderes Angebot im Life Costume. Der hauseigene Barbereich kann ebenfalls für Veranstaltungen und Feiern in einem „außergewöhnlichen Ambiente“ über die Website gebucht werden. Nach der Eröffnungsfeier sind von Seiten des Vereins Life+ aktuell keine weiteren Veranstaltungen geplant. „Wir werden sehen, was passiert; im Moment ist es mir wichtiger, dass sich Life Costume zu einem kreativen Begegnungsort weiterentwickelt.“ Wer im Life Costume arbeiten möchte oder ein Kostüm sowie eine Location für die nächste Feier benötigt, findet alle Informationen auf der Website.

Das könnte dich auch interessieren:

Ottakring beschließt mehr Geld für Kinder und Jugendliche

Petar Rosandić freut sich über erfolgreiche Sammelaktion