Gerüchte zur vierten Staffel: Kommt „The White Lotus“ tatsächlich nach Wien?

Kaum ist die dritte Staffel von „The White Lotus“ zu Ende gegangen, werden bereits Spekulationen über den Drehort der vierten, bestätigten Staffel laut. Aktuell werden Austria, insbesondere Salzburg und Wien, als mögliche Schauplätze gehandelt. Aber wie viel ist an diesen Gerüchten wirklich dran?



ÖSTERREICH/WIEN. Die Erfolgsserie „The White Lotus“, produziert von HBO seit 2021, fasziniert Zuschauer weltweit mit ihren malerischen Schauplätzen, skurrilen Charakteren, rätselhaften Todesfällen und einer gehörigen Portion Gesellschaftskritik. Jede Staffel der Anthologie-Reihe spielt an einem echten Urlaubsort. So fand die erste Staffel in einem Luxus-Resort in Hawaii (Maui), die zweite in Sizilien (Taormina) und die dritte in Thailand (Koh Samui) statt.

Das Interesse, die echten Drehorte von Serienhits zu erkunden, hat deutlich zugenommen. Die dritte Staffel hat dies eindrucksvoll belegt: Die Buchungszahlen im Four Seasons Resort auf Koh Samui, wo die Handlung der aktuellen Staffel stattfand, sind förmlich explodiert. HBO hat bereits grünes Licht für eine vierte Staffel gegeben, was die Gerüchteküche erneut angeheizt hat.

Was an den Gerüchten dran ist

Berichten zufolge könnte die nächste Staffel tatsächlich in Österreich gedreht werden. Neben Salzburg wird auch Wien als möglicher Drehort genannt. Laut einem Bericht von „krone.at“ haben die Macher der Serie offenbar konkretes Interesse an Dreharbeiten in Wien und im Salzburger Land. Aktuelle Gespräche über mögliche Standorte und Finanzierung laufen bereits.

Die Plattform MeinBezirk hat die Spekulationen genauer beäugt. Bedauerlicherweise herrscht bei den Produzenten große Geheimniskrämerei bezüglich der zukünftigen Drehorte. Eine Anfrage an Warner Bros. Discovery, zu dem HBO gehört, blieb bis Montag, den 26. Mai, unbeantwortet.

„Wäre sensationell für den Tourismus“

Die Vienna Film Commission (VFC), die zentrale Anlaufstelle für Filmproduktionen in Wien, kann die Gerüchte weder bestätigen noch dementieren. Auf Nachfrage wurde deutlich, dass bei Produktionen dieser Größenordnung häufig Geheimhaltungsvereinbarungen („Non-Disclosure Agreements“) bestehen.

Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der VFC, meinte: „Wenn dem so wäre, wäre das wirklich super. Man hat ja gesehen, wie die dritte Staffel durch die Decke gegangen ist.“ Laut ihr wäre es für den lokalen Tourismus „sensationell“, wenn die Serie nach Wien kommen würde.

Für alle, die auf eine Wien-Station von „The White Lotus“ hoffen, heißt es vorerst jedoch: Abwarten und Daumen drücken.

Das könnte dich auch interessieren:

Diese Wiener Hotels zählen zu den besten des Landes.

Der Wiener Friedhof als Star der neuen Amazon Prime-Serie.

Vienna Shorts starten mit Pay-as-you-can-Preismodell.