Gesangs-Giganten in der Hauptstadt: Musikprojekt 6K UNITED! gastiert 2027 erstmals in der Wiener Stadthalle

Musikprojekt 6K UNITED! kommt 2027 in die Wiener Stadthalle

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat am Mittwoch in Wien das erste große Projekt seiner Stiftung in Österreich vorgestellt. Das Musik- und Bildungsprojekt 6K UNITED! wird 2027 erstmals in der Wiener Stadthalle stattfinden.

Am 29. Juni 2027 sollen dort Tausende Schülerinnen und Schüler als großer Chor gemeinsam auftreten. Der Name 6K UNITED! verweist auf bis zu 6.000 Kinder, die bei der Veranstaltung gemeinsam musizieren, dazu kommen noch einmal so viele mögliche Zuschauer.

Großes Chorereignis für Schulklassen und Kinderchöre

Das Angebot richtet sich an Schulen und Kinderchöre mit Kindern und Jugendlichen von der zweiten bis zur siebenten Schulstufe, also ab etwa sieben Jahren. Anmeldungen für das Konzert in der Wiener Stadthalle sind bereits online möglich, derzeit liegen nach Angaben der Veranstalter 2.000 Anmeldungen vor.

Lehrkräfte erhalten im Vorfeld Unterrichtsmaterial und im Rahmen von Workshops Anleitungen, um zwölf Songs mit den Kindern einzuüben. Die Kinder performen die Lieder anschließend auf einer großen Bühne gemeinsam mit einer professionellen Band und Choreographie. In Szene gesetzt wird die Veranstaltung von einer 70-köpfigen Crew.

Für 6K UNITED! werden Hallen mit einem Fassungsvermögen von zumindest 10.000 Personen benötigt. Mit dem Termin 2027 in der Wiener Stadthalle findet erstmals ein Konzert der Reihe außerhalb Deutschlands statt.

Projekt mit wachsender Konzertreihe

Die Konzertreihe 6K UNITED! existiert seit 2017 und macht im Sommer in großen Hallen in Berlin, Hannover, München, Düsseldorf, Mannheim und Hamburg Station. Bei der Tour 2025 wurde die Marke von 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern überschritten.

Geschäftsführer Frank Scherk berichtete, dass es mit der Wiener Stadthalle bisher schwierig gewesen sei, einen Termin zu finden. Mit Unterstützung von Ralf Rangnick konnte nun ein Termin fixiert werden. Bei entsprechender Nachfrage besteht die Option auf weitere Konzerttermine in der Stadthalle an den Folgetagen.

Musikalisches Konzept und künstlerische Leitung

Fabian Sennholz ist künstlerischer Leiter von 6K UNITED! und unter anderem für die Songauswahl verantwortlich. Für das Projekt werden eigene Lieder getextet. Traditionell ist im Programm auch jeweils ein Volkslied, Folklore aus anderen Kulturen sowie ein passender Popsong enthalten.

Am Tag der Österreich-Premiere 2027 feiert Ralf Rangnick seinen 69. Geburtstag. Er bezeichnet sich selbst als großen Musikliebhaber und sagte, er singe gerne unter der Dusche oder im Auto, wenn er alleine ist.

Stiftungsschwerpunkt Chancengleichheit und Bewegung

Die Ralf Rangnick Stiftung, die sich der Chancengleichheit von Kindern verschrieben hat, wurde 2017 in Leipzig gegründet. Rangnick lebt seit Jahren in Obertrum. Die Stiftung befindet sich derzeit in einem Umsiedlungsprozess nach Österreich, die Gründung eines Vereins in Österreich ist in Arbeit. Bei der Umsiedlung sind stiftungsrechtliche Themen zu berücksichtigen.

Rangnick erklärte, die Stiftung wolle Projekte in Österreich nachhaltig etablieren. Ein Schwerpunkt sei der Wunsch nach mehr Bewegung für Kinder. Im neuen Schuljahr sollen Kooperationen mit einzelnen Schulen eine tägliche Bewegungseinheit oder mehr Bewegung im Unterricht ermöglichen. Zudem sprach sich Rangnick für die Förderung gesunder Ernährung in der Schule aus und betonte, dass diese nicht automatisch teuer sein dürfe.

Ausblick auf Kulturprojekt in Salzburg

Rangnick kündigte außerdem ein kulturelles Großprojekt für Salzburg an. Dieses soll allerdings erst nach der in Nordamerika anstehenden WM präsentiert werden. Die WM ist im Zeitraum vom 11. Juni bis 19. Juli angesetzt.

Musik auch im Nationalteam

Nach Angaben Rangnicks spielt Musik auch bei der Nationalmannschaft eine Rolle. Demnach muss jedes neue Teammitglied der Nationalmannschaft bei seinem Einstand a cappella vor der Mannschaft singen. Rapids Spieler Nikolaus Wurmbrand trug bei seinem Einstand einen selbst in der Schulzeit geschriebenen Rap vor. Rangnick sagte, Wurmbrand habe damit die Herzen seiner Kollegen erobert.