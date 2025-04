Geschichte für Kinder: Der Osterhase und sein Abenteuer mit dem Polizisten!

Der Osterhase und das Abenteuer mit dem Polizisten!

Es war einmal ein Osterhase, ein fleißiger kleiner Kerl mit einem großen Herzen. Jedes Jahr freute er sich darauf, die schönsten Ostereier für die Kinder zu bemalen. In diesem Jahr hatte der Hase sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er wollte die Eier mit glänzenden Motiven in den lebhaftesten Farben – rot, blau, gelb und violett – verzieren und dabei große Punkte verwenden. Mit viel Enthusiasmus setzte sich der Osterhase an seine Werkbank und begann zu malen. Die Farben sprangen förmlich vom Pinsel auf die schimmernden Eierschalen in seiner kleinen Werkstatt.

Die Zeit verging wie im Flug, während der Hase eifrig die letzten Details hinzufügte. Doch plötzlich überkam ihn Panik. Als er auf die Uhr schaute, rief er entsetzt: „Oh nein! Es ist schon so spät! Ich muss alle Eier noch in die Nester bringen, damit die Kinder sich freuen können!”

Mit einem Satz sprang der Hase auf und griff sich an den Kopf, als ihn die Realität fast überwältigte. Hastig packte er die bunten Eier in seine Körbe, und Frau Osterhase half ihm dabei. Dann begaben sie sich auf den Weg. Er rannte über Stock und Stein, durch Wälder und Wiesen auf der Suche nach den Häusern der Kinder, die alle sehnsüchtig auf ihren alten Freund warteten.

Einige Kinder sahen ihn kurz über die Wiese hoppeln, ihre Augen weiteten sich voller Freude. Aber der Osterhase hatte es furchtbar eilig. „Ich kann nicht anhalten! Ich muss schneller sein!” murmelte er, während er durch die Landschaft flitzte. Plötzlich kam ihm eine Idee: „Vielleicht könnte ich eine Schubkarre nutzen, um die vielen Ostereier zu transportieren!” Und tatsächlich fand er schnell eine alte, aber funktionstüchtige Schubkarre. So wurden die Eier leichter zu tragen, und er rannte beinahe hinter der Karre her.

Der Wind pfiff ihm um die Ohren, als er versuchte, die verlorene Zeit aufzuholen. Doch auch mit der Schubkarre schien er nicht schnell genug voranzukommen. Die Uhr tickte unbarmherzig weiter, und das Osterfest rückte näher. In seiner Verzweiflung entschied sich der Hase, ein nahes Auto zu benutzen, das geparkt war.

Rasant fuhr der Osterhase durch die Straßen, seine Körbe voller bunter Eier auf dem Beifahrersitz. Plötzlich ertönte ein lautes Sirenengeheul hinter ihm. Ein Polizist winkte ihn an den Straßenrand. „Was ist los mit dir, Osterhase?” fragte der Beamte besorgt, während er das Auto des Hasen prüfte.

„Ich bin viel zu spät mit den Ostereiern für die Kinder! Sie warten schon auf mich!” klagte der Osterhase. Der Polizist überlegte kurz, schüttelte dann den Kopf. „Lieber Osterhase, ich kann nicht einfach weggucken. Wenn ich dich jetzt bestrafe, bekommen die Kinder keine Ostereier!”

Der Hase war völlig verzweifelt, doch bald hatte der Polizist Mitleid mit dem kleinen Hasen. „Weißt du was?” sagte er schließlich. „Rutsch auf den Beifahrersitz. Ich helfe dir, die Ostereier auszuteilen!”

Der Hase war überglücklich. Gemeinsam fuhren sie durch die Straßen und hielten vor jedem Haus. Der Polizist half dem Osterhasen, die bunten Eier in die Nester zu legen, während die Kinder fröhlich herumliefen und ihre Aufregung kaum zügeln konnten. Überall ertönte das Lachen und die Begeisterung der Kinder, die es kaum erwarten konnten, die bunten Überraschungen zu entdecken.

Nachdem sie alle Eier verteilt hatten, verwandelte sich der stressige Tag in ein wahrhaft magisches Erlebnis. Die Kinder fanden ihre Nester prall gefüllt mit prachtvollen Ostereiern, und ihre Augen leuchteten vor Freude. Der Osterhase und der Polizist schauten sich an und lächelten. „Das hast du gut gemacht, Osterhase,” lobte der Polizist. „Wie fühlt es sich an, den Kindern eine Freude zu bereiten?”

„Es fühlt sich fantastisch an!” antwortete der Polizist. „Und ich verspreche, nie wieder so spät zu sein,” erwiderte der Hase und lächelte schüchtern. „Ich werde früher anfangen, die Eier zu bemalen.”

Schließlich verabschiedeten sich die beiden voneinander. Der Osterhase bedankte sich herzlich für die Unterstützung des Polizisten. Als der Abend hereinbrach, saß der Hase auf seinem Lieblingsplatz unter einem Baum und dachte über den Tag nach. Die vielen bunten Eier, die er liebevoll gestaltet hatte, erfüllten ihn mit Zufriedenheit.

So feierten alle Kinder, der hilfsbereite Polizist und der Osterhase ein wunderschönes Osterfest voller Erwartungen und Freude.

© Marie Ott – Text & Bilder

Es ist eine Geschichte für Kinder, doch ich liebe Märchen und Geschichten. Ich hoffe, meine lehrreiche Erzählung vom „Osterhasen und der Polizei” gefällt Euch.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern, allen Mitarbeiter*innen der Regionalmedien Austria AG, allen Regionauten*innen, besonders meiner Familie und allen Freunden*innen, ein frohes, gesegnetes Osterfest und ein herzliches Dankeschön an Euch alle!

Liebe Grüße, Marie