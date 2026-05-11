Gesiba-Umwandlung in GmbH: Politischer Kurswechsel oder Modernisierungsschritt?

Umwandlung der Wiener Wohnbaugesellschaft Gesiba in GmbH sorgt für politische Debatte

Die städtische Wiener Wohnbaugesellschaft Gesiba wird von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umgewandelt. Die geplante Änderung der Rechtsform hat am Montag zu deutlichen Reaktionen der Parteien geführt.

Die SPÖ in Wien bezeichnet den Schritt als Modernisierungsschritt im Gesellschaftsrecht, während Oppositionsparteien vor einer Schwächung der Unabhängigkeit des Unternehmens warnen und politischen Einfluss befürchten.

SPÖ verweist auf Governance-Kodex und Controlling

Der SPÖ-Rathausklub spricht bei der Umwandlung der Gesiba von einem gesellschaftsrechtlichen Formwechsel. Durch die neue Rechtsform als GmbH sollen nach dieser Darstellung Transparenz und Beteiligungscontrolling verbessert werden.

Als maßgebliche Grundlage für die Änderung wird der Wiener Public Corporate Governance Kodex (WPCGK) genannt. Dieser sieht eine verstärkte strategische Steuerung, klare Berichtspflichten und ein konsequentes Beteiligungscontrolling durch die Stadt Wien als Eigentümerin vor. Der Kodex wurde 2024 im Wiener Gemeinderat von allen Parteien zur Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Christian Deutsch (SPÖ), bezeichnete die Umwandlung als sinnvollen und notwendigen Schritt. Er erklärte, mit der neuen Struktur sollten moderne Steuerungs- und Kontrollstrukturen gestärkt werden. Die Gesiba bleibe als juristische Person vollumfänglich bestehen und weiterhin eine gemeinnützige Bauvereinigung. Das Vermögen gemeinnütziger Bauvereinigungen ist dauerhaft und ausschließlich für Zwecke des Wohnungs- und Siedlungswesens gebunden. Laut SPÖ-Rathausklub ändern sich durch den Formwechsel weder die Gemeinnützigkeit noch die Wohnbauleistung.

Opposition warnt vor politischem Einfluss

Die Opposition hat am Montag massive Bedenken gegen die geplante Umwandlung der Gesiba vorgebracht. FPÖ-Chef Dominik Nepp bezeichnete die Änderung der Rechtsform in einer Pressekonferenz als „hochgefährlich“. Er erklärte, eine Aktiengesellschaft garantiere ein hohes Maß an Unabhängigkeit des Managements, während eine GmbH eine unmittelbare politische Einflussnahme durch den Eigentümer ermögliche. Nepp äußerte die Ansicht, die SPÖ wolle aus einer unabhängigen Wohnbaugesellschaft einen weisungsgebundenen politischen Vollstrecker machen.

Auch die Grünen lehnen die Umwandlung ab und haben dies in einer Aussendung festgehalten. Parteichef Peter Kraus und Klubobmann Georg Prack erklärten, die Umwandlung in eine GmbH würde die Unabhängigkeit schwächen und einen politischen Durchgriff durch die SPÖ ermöglichen. Zudem befürchten sie, dass ein Zugriff auf die Rücklagen des Unternehmens Gesiba geplant ist.

Die Wiener ÖVP sieht im Zusammenhang mit der Umwandlung Erklärungsbedarf. Der Wohnbausprecher der Wiener Volkspartei, Lorenz Mayer, betonte, die Gesiba habe den Auftrag, leistbaren Wohnraum zu schaffen und zu verwalten. Sie solle nicht zum Erfüllungsgehilfen politischer Interessen der SPÖ-Neos-Stadtregierung werden.

Reaktionen auf historische Privatisierung und Eigentumsfrage

SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch empfahl den anderen Parteien in einer Reaktion Zurückhaltung. Er erklärte, die FPÖ habe gemeinsam mit der ÖVP den Buwog-Verkauf zu verantworten und kritisierte, dass dabei tausende öffentliche Wohnungen privatisiert worden seien. Wien verscherble kein öffentliches Eigentum, sondern sichere den Bestand und investiere in leistbaren Wohnraum, so Deutsch.

Die Gesiba wurde 1921 von der Republik und der Stadt Wien als „Gemeinwirtschaftliche Siedlungs- und Baustoffanstalt“ gegründet. Aktuell hält die Stadt Wien 99,97 Prozent der Anteile, der Österreichische Siedlerverband ist mit 0,03 Prozent beteiligt.