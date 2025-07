Gestalte mit: Kinder und Jugendliche prägen den Neubau

Im Rahmen der Initiative „Misch mit!“ haben Kinder und Jugendliche im 7. Bezirk die Möglichkeit, ihren Einfluss auf die Gestaltung des öffentlichen Raums auszuüben. Diese Initiative schafft Raum für kreative Ideen und fördert die aktive Mitgestaltung durch die jungen Bürger.

WIEN/NEUBAU. Während der Sommer in Wien voranschreitet, sind die Parks gefüllt mit energiegeladenen Kindern, die oft vergeblich einen Platz zum Spielen suchen. Während Erwachsene sich oft im Schatten von Cafés oder kühlen Klimaanlagen entspannen, sehen Kinder die Stadt durch eine ganz andere Linse. Sie sind alltägliche Beobachter und erkennen sofort, was fehlt – genau hier setzt die Initiative „Misch mit!“ an.

Diese Aktion lädt alle Kinder und Jugendlichen der Umgebung dazu ein, ihre Wünsche und Vorschläge einzubringen, um den öffentlichen Raum aktiv zu gestalten. Unter dem Motto „Mitreden. Mitgestalten. Mitentscheiden.” arbeiten die Organisatoren zusammen mit dem Verein Cult und der Cult.kids Parkbetreuung an neuen Projekten, die darauf abzielen, Freizeitorte zu verändern und Ideen in konkrete Pläne umzusetzen.

Neue Spielgeräte und Projekte

In diesem Sommer gibt es mehrere Gelegenheiten, um aktiv zu werden: Am Mittwoch, dem 23. Juli, findet im Cult.Café in der Neustiftgasse 89–91 von 17 bis 19.30 Uhr ein Diskussions- und Planungstreffen statt. Zusätzlich wird das Cult.mobil am Dienstag, dem 29. Juli, durch den Bezirk fahren und mit Kindern ins Gespräch kommen – unter anderem in beliebten Parks wie dem Josef-Strauß-Park, Karl-Farkas-Park, Urban-Loritz-Park, Andreas Park, Weghuber Park und im Museumsquartier.

Am Mittwoch, dem 13. August, findet von 16 bis 19 Uhr eine spezielle Cult.Kids-Aktion im Karl-Farkas-Park statt. Hier sind alle Ideen willkommen, sei es für mehr Schatten, neue Spielgeräte oder sogar kostenloses Eis. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme nicht erforderlich – jeder ist eingeladen, einfach vorbeizuschauen und mitzumachen.

