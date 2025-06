Gestaltung von Lebens(t)räumen – Ein Beteiligungsprojekt im Bezirk

Wie sieht ein Lebensraum aus, der Miteinander ermöglicht? Wo und wie können Menschen einander begegnen, zuhören, mitgestalten und sich wohlfühlen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines innovativen Beteiligungsprozesses, der vom Regionalmanagement Innsbruck-Land ins Leben gerufen wurde. Die Gemeinden Inzing und Wattens spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie als Modellregionen für die Entwicklung sozialer Gemeinschaften fungieren.

Im Rahmen dieses Projekts wurden die Bürger direkt in die Planung und Gestaltung ihrer Umwelt einbezogen. Ihre Ideen, Wünsche und Visionen sind nicht nur wichtig, sondern essenziell für die positive Weiterentwicklung der Gemeinden. Die Initiative zielt darauf ab, ein Gefühl der Zugehörigkeit und der aktiven Teilhabe zu fördern.

Ein Highlight dieses Prozesses war ein Fotowettbewerb, der die Einwohner von Inzing und Wattens dazu einlud, ihre Perspektiven und die Schönheit ihrer Umgebung festzuhalten. Fotos, die Gemeinschaft, Natur und die alltäglichen Begegnungen der Bürger zeigen, wurden eingereicht und sollen nicht nur die Kreativität anregen, sondern auch eine Plattform bieten, um die Stimme der Bürger zu stärken. Diese visuellen Beiträge planen die Organisatoren, für zukünftige Projekte und Veranstaltungen zu nutzen, um die Identität und das Gemeinschaftsgefühl in den Gemeinden weiter zu fördern.

Laut Umfragen und Studien, wie z.B. einer Untersuchung der Universität Innsbruck, sind aktive Bürgerbeteiligung und das Schaffen von Begegnungsräumen entscheidend für die Lebensqualität in ländlichen Gemeinden. Diese Elemente tragen nicht nur zur gesellschaftlichen Integration bei, sondern fördern auch das persönliche Wohlbefinden. Die Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Gemeindeverwaltung und regionalen Organisationen ist dabei von zentraler Bedeutung, um nachhaltige Lösungen zu finden.

Insgesamt zeigt dieser Beteiligungsprozess in Innsbruck-Land, wie wichtig die Teilhabe der Bürger an der Gestaltung ihrer Umgebung ist. Indem sie aktiv in den Dialog eingebunden werden, können sie nicht nur ihre Visionen realisieren, sondern auch eine solidarische und zukunftsorientierte Gemeinschaft schaffen, die auf den Prinzipien des Miteinanders basiert.





Source link