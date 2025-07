Gesundheit: Nehmen Masern und Hepatitis A in Wien zu?

Die Infektionskrankheiten Masern und Hepatitis A breiten sich vermehrt in Wien aus. Die MA 15 hat bereits Warnungen an Spitäler, Rettungsorganisationen und Arztordinationen verschickt. Was steckt dahinter? Die Gesundheitsbehörde klärt gegenüber MeinBezirk auf.



WIEN. Die beiden Infektionskrankheiten Masern und Hepatitis A stehen erneut im Fokus in Wien. Laut Berichten von „krone.at“ sind seit Jahresbeginn bis Anfang Juli 59 bestätigte Masernfälle sowie 110 Verdachtsfälle gemeldet worden. Masern sind extrem ansteckend und äußern sich meist durch charakteristische Hautausschläge und Fieber. Diese Impfpflichtige Krankheit stellt ein bedeutendes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere in ungeimpften Bevölkerungsgruppen.

Hepatitis A hingegen wird durch das Hepatitis-A-Virus (HAV) verursacht und führt zu einer virusbedingten Leberentzündung. Die Übertragung erfolgt über kontaminierte Nahrungsmittel, verunreinigtes Wasser oder direkten Kontakt mit infizierten Oberflächen. Angesichts des Anstiegs hat die MA 15 ebenfalls Warnungen an verschiedene Gesundheitsinstitutionen ausgegeben.

Besorgnis über Hepatitis-A-Zahlen

Auf Nachfrage bestätigt die Gesundheitsbehörde die Anzahl der Masernfälle, stellt jedoch fest, dass diese im Vergleich zu den Vorjahren nicht signifikant gestiegen sind. Im Zeitraum von Januar bis Juli 2024 wurden 72 laborbestätigte Masernfälle registriert, was eine leichte Rücknahme im Vergleich zu 2025 darstellt.

Bei Hepatitis A hingegen ist ein alarmierender Anstieg zu verzeichnen: So gab es im gesamte Jahr 2024 nur 42 gemeldete Fälle (2023: 21), während im Zeitraum vom 1. Januar bis 1. Juli 2025 bereits 113 Fälle dokumentiert wurden.

Die Gesundheitsbehörde weist darauf hin, dass der Anstieg der Hepatitis-A-Fälle teilweise auf die niedrige Impfquote zurückzuführen ist. Sowohl Masern als auch Hepatitis A sind durch Impfungen vermeidbare Krankheiten. Eine vollständige Immunisierung bietet nahezu 100 % Schutz vor einer Infektion.

Impfung schützt

Die Masern-Impfung erfolgt in der Regel als Kombinationsimpfung gegen Mumps, Masern und Röteln und ist kostenfrei. Empfohlen wird eine Impfung ab dem vollendeten neunten Lebensmonat, und eine zweite Impfung sollte im Alter von 15 Monaten erfolgen. Die Hepatitis A-Impfung erfolgt ebenfalls in zwei Dosen, beginnend ab dem ersten Lebensjahr. Der Preis für die Hepatitis-A-Impfung variiert zwischen 32,56 Euro und 86,71 Euro. Eine detaillierte Preisübersicht finden Sie hier.

Die AGES hebt hervor, dass vor allem Obdachlose als Risikogruppe von Hepatitis A betroffen sind. Der Gesundheitsdienst beobachtet die Situation genau und ergreift entsprechende Schutzmaßnahmen in betroffenen Einrichtungen.

Warnschreiben an Einrichtungen verschickt

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat die MA 15 Informationsmaßnahmen ergriffen. Am 19. Februar und 15. April wurden Briefe an die Ärztekammer Wien sowie andere medizinische Einrichtungen versandt, um über aktuelle Entwicklungen und Schutzmaßnahmen zu informieren.

Zusätzlich wurden spezifische Mitteilungen an gefährdete Einrichtungen verschickt, um über Symptome, Übertragungswege, Meldepflichten und präventive Maßnahmen aufzuklären.

