Gewaltprävention: Vorschläge für sichere Schulen bis Herbst erwartet

Am Montag, den 10. Juni 2023, hat der neu gegründete Beirat zur Gewaltprävention erstmals in Graz getagt. Diese Zusammenkunft ist eine direkte Reaktion auf die Amoktat an einem Grazer Gymnasium, die für Schock und Verunsicherung in der Region sorgte. Die Mitglieder des Beirates entwickelten fünf zentrale Themen, die in den kommenden Jahren dazu beitragen sollen, die Sicherheit an steirischen Schulen zu erhöhen. Bis Oktober sollen erste Ergebnisse der Expertinnen und Experten präsentiert werden, und bereits 2025 soll die Umsetzung der ersten Maßnahmen beginnen.

GRAZ/STEIERMARK. Der Beirat wird geleitet von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) und umfasst unter anderem die Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sowie mehrere Abgeordnete der Landtagsfraktionen. Schwerpunkte der Diskussion waren die Identifikation von Risikofaktoren für Gewalt, die Umsetzung nachhaltiger Präventionsstrategien und die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schulen, Polizei und sozialen Einrichtungen.

In der ersten Sitzung des Beirates wurden zentrale Themen definiert, die die Basis der Arbeit darstellen: Wie lassen sich Risikofaktoren für Gewalt erkennen? Wie kann Prävention nachhaltig umgesetzt werden? Welche Rolle spielen soziale Medien und familiäre Strukturen in der Radikalisierung? Diese Fragen sollen von fünf eigens gebildeten Clustergruppen bearbeitet werden, die bis Oktober konkrete Vorschläge erarbeiten sollen.

Ergebnisse bis Oktober



Die fünf Clustergruppen sind:

Infrastruktur und Sicherheit (Leitung: Marco Triller, FPÖ) fokussiert bauliche Maßnahmen und Sicherheitsvorgaben.

Unterstützungssysteme für Schulen (Leitung: Elisabeth Meixner) befasst sich mit der Evaluation bestehender Hilfsangebote und der Entwicklung neuer Ansätze.

Elternbildung und Familie (Leitung: Manuela Khom) konzentriert sich auf Beratungsangebote für Familien.

Prävention und außerschulische Jugendarbeit (Leitung: Stefan Hermann) erarbeitet Konzepte zur Früherkennung von Gewalt- und Radikalisierungstendenzen.

Sicherheit im digitalen Raum (Leitung: Karlheinz Kornhäusl) entwickelt Strategien gegen problematische Mediennutzung.

Schnelle Lösungen, aber „ohne Hast“



Nach der Sitzung äußerten sich Bildungslandesrat Stefan Hermann und Manuela Khom zu den Ergebnissen. Hermann betonte die Notwendigkeit schneller Veränderungen, warnte jedoch davor, überstürzt zu handeln: „Wir werden dies mit der erforderlichen Überlegtheit angehen.“ Khom ergänzte: „Die Stärkung der Familien muss im Mittelpunkt stehen – hier beginnt die Prävention.“ Diese Strategie könnte nicht nur helfen, Gewalt an Schulen zu reduzieren, sondern auch das soziale Miteinander zu verbessern.

