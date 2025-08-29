Gewaltschutz: Holzleitner deckt den ‚blinden Fleck‘ des Islamismus auf

Die österreichische Gesetzeslage gilt für alle, betonte die Frauenministerin Susanne Holzleitner während ihres Besuchs in Tirol. Es spielt letztlich keine Rolle, wer infrage stellt, „dass Frauen arbeiten gehen dürfen“. Frauen müssen das Recht haben, selbstbestimmt Entscheidungen über ihr Leben zu treffen, so die Ministerin. Das Hauptproblem liege jedoch nicht nur im Islamismus, sondern vielmehr in der patriarchalen Einstellung von Männern, die Entscheidungen über die Lebensweise von Frauen treffen.

Frauen haben ein unumstößliches Recht, sich in verschiedenen Lebensbereichen, wie am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem oder im digitalen Raum, „frei und vor allem gewaltfrei bewegen zu können“. Der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen adressiert genau diese Herausforderungen und zielt darauf ab, konkret zu klären, wie gegen jedwede Form von Gewalt an Frauen vorgegangen werden kann. „Es handelt sich hierbei um eine ressortübergreifende Arbeit“, erklärte Holzleitner. Ein umfassendes Ergebnis soll in naher Zukunft präsentiert werden.

Die Gespräche innerhalb der Arbeitsgruppen des Aktionsplans werden voraussichtlich „Ende des Sommers“ abgeschlossen sein. Nachfolgend ist geplant, dass innerhalb der schwarz-rot-pinken Koalition eine „politische Zusammenschau“ vorgenommen wird, gefolgt von der Vorstellung des Aktionsplans zum Ende des Jahres. Holzleitner wies darauf hin, dass aus dem Aktionsplan nicht zwingend nur neue Gesetze und Gesetzesänderungen hervorgehen müssen. „Es kann auch um Schulungen und um die Veränderung des Bewusstseins hinsichtlich Gewalt gegen Frauen gehen“, fügte die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende hinzu.

Selma Yildirim, SPÖ-Landesfrauenvorsitzende und SPÖ-Justizsprecherin, unterstützte diese Aussagen und betonte: „Es geht insgesamt um eine freie, offene Gesellschaft, in der Frauen gewaltfrei und selbstbestimmt leben können.“ Die Rechte der Frauen müssten „unter allen Umständen hochgehalten werden“. Weder „Traditionen“ noch eine „falsch verstandene Toleranz“ oder nicht kompatible Weltanschauungen dürften als Ausrede dienen, um die Rechte von Frauen zu beschneiden.

Bereits jetzt gibt es erste Fortschritte zur Verbesserung von Sicherheit und Selbstbestimmung für Frauen, erkannten Holzleitner und Yildirim übereinstimmend an. Ab dem 1. September wird das unerwünschte Versenden von „Dick-Pics“ strafbar. Zusätzlich hat bereits eine Informationskampagne zu K.O.-Tropfen begonnen. Weitere „frauenpolitische Errungenschaften“ sind im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zum Gewaltschutz in Planung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die österreichische Regierung aktiv daran arbeitet, die Rechte und die Sicherheit von Frauen zu stärken. Durch den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen werden nicht nur gesetzliche Maßnahmen ergriffen, sondern auch ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft gefördert. Die Würde und Selbstbestimmung jeder Frau darf nicht nur geachtet, sondern auch aktiv geschützt werden.