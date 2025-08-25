Gewaltschutz-Initiative „StoP“: Nachbarschaften als Schutzschild gegen Gewalt

Am Montag wurde in Graz das Projekt „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ ins Leben gerufen. Diese Initiative hat das klare Ziel, Nachbarschaften für das Thema häusliche Gewalt zu sensibilisieren und Betroffenen in ihrer unmittelbaren Umgebung Unterstützung zu bieten. Neben Graz ist das Projekt auch in Leibnitz aktiv und Teil einer österreichweiten Strategie, die seit 2019 bestehend ist.

GRAZ. „Familiäre Gewalt wird oft in die Privatsphäre abgeschoben. Doch Gewalt ist nie privat“, betont Michaela Gosch, die Leiterin der Frauenhäuser Steiermark. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Elke Kahr und anderen Vertretern der Stadtverwaltung wurde das Innovationsprojekt „StoP“ vorgestellt, das darauf abzielt, das Schweigen über häusliche Gewalt zu brechen und aktiv Unterstützung zu bieten.

Hilfe im vertrauten Umfeld

Nachbarinnen und Nachbarn sind aufgefordert, nicht wegzuschauen, sondern aktiv zu handeln. Dies kann durch das Weitergeben von Hilfsangeboten oder das Informieren der Polizei im Ernstfall geschehen. StoP setzt auf niederschwellige Projekte, die Informationsveranstaltungen, kreative Aktionen in den Stadtteilen und die Sichtbarkeit bestehender Beratungsstellen umfassen. Das Ziel ist nicht nur, in Krisensituationen zu helfen, sondern auch vorher präventiv Bewusstsein für das Thema zu schaffen und frühzeitig mit Betroffenen in Kontakt zu treten.

Das Projekt beginnt zunächst in den Grazer Bezirken Jakomini, Liebenau, Straßgang und Gösting, mit der Möglichkeit, auf weitere Bezirke auszuweiten. Hier werden sogenannte Nachbarschaftstische eingerichtet, an denen Menschen sich austauschen, Vorträge hören oder gemeinsame Aktivitäten planen können. „Es gibt zahlreiche Gewaltschutz-Einrichtungen, aber es ist entscheidend, vernetzt zu arbeiten und direkt dort zu agieren, wo Menschen Vertrauen aufbauen – in ihren Stadtteilen und ihrem direkten Lebensumfeld“, erklärt Bürgermeisterin Elke Kahr. Ein steirischer StoP-Standort ist bereits in Leibnitz aktiv.

Mit Männern und Jugendlichen arbeiten

Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Arbeit mit Männern und Jugendlichen. „Es ist zentral, mit Männern und Jungen zu arbeiten, um gewaltfreie Männlichkeit zu fördern und präventiv zu wirken“, erklärt Christian Scambor von der Männerberatung. Ein Blick auf die aktuelle Situation in der Gesellschaft zeigt die Notwendigkeit solcher Initiativen: In der vergangenen Woche kam es in Leoben zu einem tragischen Mord an einer 64-jährigen Frau, deren Lebensgefährte die Tat gestanden hat. Diese erschütternde Nachricht verdeutlicht, dass bestehende Hilfsangebote oft nicht die Menschen erreichen, die tatsächlich Hilfe benötigen. Die Botschaft ist klar: Wegschauen ist keine Option. Jede und jeder kann helfen – durch Aufmerksamkeit, das Weitergeben von Hilfsangeboten oder das Informieren der Polizei.

Das könnte dich auch interessieren:

Gewaltschutz beginnt vor dem ersten Schlag

Digitales Tool soll bei Früherkennung von Demenz helfen

Neues interdisziplinäres Bachelorstudium für Justizwachebeamte