Gewaltvorwürfe gegen Christopher Seiler: Austropop-Musiker nutzt Diversion für Neubeginn

Verfahren gegen Musiker Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen mit Diversion beendet

Gegen den Austropop-Musiker Christopher Seiler sind erhobene Gewaltvorwürfe nach seinen Angaben im Rahmen einer Diversion beendet worden. In einer öffentlichen Stellungnahme erklärte er, die juristische Aufarbeitung sei von allen Seiten abgeschlossen.

Seiler wandte sich dazu auf Instagram an die Öffentlichkeit. Konkrete Details zu den Vorwürfen oder zu vereinbarten Maßnahmen im Rahmen der Diversion nannte er dabei nicht.

Verfahrensende ohne Schuldspruch

In dem Zusammenhang wird erläutert, dass eine Diversion bedeutet, dass ein Verfahren ohne Schuldspruch endet. Meist sind damit Auflagen verbunden, etwa in Form einer Wiedergutmachung.

Seiler erklärte, er habe im Zuge des Verfahrens die Möglichkeit zur Wiedergutmachung erhalten und diese auch genutzt. Diese Möglichkeit bezeichnete er als einen zentralen Schritt für sich.

Stellungnahme an Geschädigte und Blick nach vorn

In seiner Erklärung geht Seiler auch auf eine Anzeige gegen ihn ein und richtet Worte an eine Betroffene, die er als „Geschädigte“ bezeichnet. Er schreibt, er wünsche ihr nur das Beste und betont, sie habe mit ihrer Anzeige absolut richtig gehandelt und dadurch Grenzen klar aufgezeigt.

Seiler hebt in seiner Stellungnahme hervor, dass jede Form von Gewalt inakzeptabel sei. Die vergangenen Monate deutet er als persönlichen Einschnitt und formuliert den Satz: „In jeder Krise steckt auch eine Chance“. Diese Chance wolle er für einen Neuanfang nutzen, stehe dabei aber erst am Anfang dieser Entwicklung.

Therapie und Rückkehr auf die Bühne

Der Manager des Musikers teilte mit, dass Seiler seine Therapie nach einer stationären Entlassung fortsetzen werde. Zudem kündigte der Manager an, dass Seiler im Juni wieder auf der Bühne stehen werde.

Seiler bedankte sich in seiner Stellungnahme bei der „Seiler und Speer“-Familie für die Unterstützung in den vergangenen Monaten.