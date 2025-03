Gewichtheben – Ligastart: WKG Bruck/Barbell Tribe Graz tritt auswärts in Tirol an

Trainingslager in Jerewan

Am 23. Februar reiste das Großteil des ÖGV Nationalteams nach Armenien, um am Trainingscamp im modernen Olympiastützpunkt in Jerewan teilzunehmen. Unter den Athleten befindet sich der 20-jährige Grazer Elias Simbürger, der für insgesamt 17 Tage vor Ort bleiben wird. Im Gegensatz dazu kann die neo Lochnerin Dr. Paula Zikowsky aus beruflichen Gründen nur eine Woche am Trainingslager teilnehmen. Während des Camps werden die Athleten unter der Leitung der erfahrenen Nationalcoaches Vici Hahn und Sargis Martirosjan bis zu 10 Trainingseinheiten pro Woche absolvieren, um sich optimal auf die bevorstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. solch intensive Vorbereitung dient nicht nur der physischen Fitness, sondern auch der strategischen Vorbereitung, die in der Gewichthebergemeinschaft von unschätzbarem Wert ist.

Ligastart im Gewichtheben

Nach dem European Team Cup am 22. Februar in Linz, wo der SK VÖEST Linz den achtmaligen deutschen Meister, den AV 03 Speyer, besiegen konnte, beginnt am Samstag, den 15. März, die Mixed-Bundesliga im Gewichtheben mit der ersten Runde dieser Saison. Bereits eine Woche zuvor, am 8. März, startet die Regionalliga mit dem Wettkampf WKG Bruck/Barbell Tribe Graz II gegen den SK VÖEST Linz III. Am 15. März zieht die WKG Bruck/Barbell Tribe Graz gegen den KSV Rum auswärts ins Rennen.

Mixed-Bundesliga:

Die Mixed-Bundesliga, die am 15. März beginnt, wird durch den SK VÖEST Linz, 21-facher österreichischer Mannschaftsmeister, dominiert. Trotz prominenter Abgänge wie Dr. Paula Zikowsky zur Union Lochen sowie Alina Novak und Nadja Grossmann nach Gitti City Stockerau, wird das Team mit den Nationalkaderathleten Sarah Fischer und Dominik Certov als Vizemeister dennoch um den Titel kämpfen. Die Union Lochen mit Neuzugang Dr. Paula Zikowsky und die WKG Bruck/Barbell Tribe Graz mit dem Neuzugang Julian Heidenbauer werden um den begehrten dritten Platz in der Liga kämpfen. Gleichzeitig sind spannende Duelle um die Plätze fünf und sechs zwischen dem KSV Rum und dem KSK Brunn zu erwarten.

Der erste Rundenkampf findet im Kultursaal Vösendorf (18 Uhr) statt und umfasst das Aufeinandertreffen des AKH Vösendorf gegen den Favoriten VÖEST Linz. Ziel der Linzer ist es, die Bestmarke von 1930 Punkten zu erreichen, während Vösendorf anstrebt, über 1800 Punkte zu kommen.

In Brunn am Gebirge empfängt der KSK Brunn (18 Uhr) die Union Lochen, wobei die Innviertler als Favoriten gelten. Im Vorjahr belegten die Brunner den fünften Platz und erwarten dieses Jahr eine Punkteleistung von etwa 1450. Die Oberösterreicherheben in der stärksten Besetzung wohl 1700 Punkte.

Der Aufsteiger KSV Rum empfängt im Sportzentrum Rum (18 Uhr) die WKG Bruck/Barbell Tribe Graz, wo die Steirische Wettkampfgemeinschaft (WKG) als Favorit ins Rennen geht. Die Rumer, die im Vorjahr eine Punkteleistung von 1420 anstrebten, sind optimistisch, ihre Leistung auf 1430 Punkte steigern zu können. Auch die Steirer setzen große Erwartungen in Neuzugang Julian Heidenbauer und peilen eine Platzierung unter den ersten drei an, mit einem Ziel von 1700 Punkten.



Kader:

WKG Bruck/Barbell Tribe Graz: Paul Tischler, Julian Heidenbauer, Anna Prattes, Martin Mader, Marco Moser, Maximilian Tischler, Christian Kathrein, Johanna Pfeilstöcker, Adam Tichy.

Ziel: Top drei

KSV Rum: Victoria Steiner, Tamara Norz, Laura Birklbauer, Anna Lamparter, Britta Fürle, Elisabeth Thönig, Florian Barth, Monty Bayer, Manuel Ostheimer, Feras Abdulazem, Hubert Descher, Marc Sathianathan, Lukas Walkam, Nikolai Slatar,

Ziel: Klassenerhalt

Nationalliga:

Die Nationalliga wird in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Westgruppe antreten: KSC Bad Häring, WKG Dornbirn/Innsbruck und WKG Öblarn/AV Graz.

In der Ostgruppe: SK VÖEST Linz II, WKG Nord Wien/Hercules und der Aufsteiger aus der Regionalliga, die WKG Wels/Buchkirchen. Nach dem Grunddurchgang kämpfen die beiden Erstplatzierten in zwei Wettkämpfen um Platz 1 & 2, der jeweils Zweiten um Platz 3 & 4 sowie der Dritte der Vorrunde um die Plätze 5 & 6.

Im Westen empfängt die WKG Öblarn/AV Graz am 15. März um 18 Uhr im ÖHA in Öblarn den KSC Bad Häring zu einem spannenden Ligakampf, dessen Ausgang aufgrund ähnlicher Leistungsniveaus offen ist.

Regionalliga:

Bereits am 8. März (18 Uhr) startet die zweite Mannschaft der WKG Bruck/Barbell Tribe gegen die dritte Mannschaft des SK VÖEST Linz in der Regionalliga in der Puntigamer Straße 88 in Graz. Diese Liga bietet eine hervorragende Gelegenheit für junge Talente, sich zu beweisen und ihre Fähigkeiten zu zeigen.