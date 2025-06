Die Schwestern Bianca und Sierra Casady, besser bekannt als CocoRosie, haben mit ihrem einzigartigen Stil eine ganz neue Dimension des Pop geschaffen. Ihre Musik kombiniert Elemente aus Folk, Electronica und sogar Hip-Hop, und dies alles durchdrungen von einer hypnotisierenden Anmut, die Fans weltweit begeistert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 haben sie es geschafft, sich von der Massenmusik abzugrenzen und stattdessen ein traumhaftes Klanguniversum zu erschaffen, das durch die fusionierte Verwendung von Harfe, Gitarre und melancholischen Beats charakterisiert ist.

Mit ihrem neuen Album Little Death Wishes, das in die unergründlichen Tiefen zwischen Freude und Traurigkeit eintaucht, setzen sie diesen Weg fort. Offiziell veröffentlicht am 18. Mai 2023, erforscht das Album Themen wie Verlust, Sehnsucht und das Streben nach Verbindung. Musikalisch kommen die Schwestern auch mit neuen Elementen daher, darunter experimentelle Klänge und beeindruckende Harmonien, die den Zuhörer in eine süße, rosa Traumwelt entführen.

Die Kreativität von CocoRosie bleibt ungebrochen, und sie haben immer wieder bewiesen, dass sie mutig genug sind, um musikalische Grenzen zu überschreiten. Ihre Live-Auftritte sind dafür bekannt, eine unvergessliche Erfahrung zu bieten, bei der die Zuschauer in eine andere Welt eintauchen können. Am 18. Juni um 20 Uhr haben Sie die Möglichkeit, diese Erfahrung selbst zu machen, wenn sie im SimmCity in Wien (11. Bezirk, Simmeringer Hauptstr. 96a) antreten.

Die Tickets für das Konzert kosten 44,90 Euro und können über verschiedene Ticketplattformen erworben werden. Wer CocoRosie noch nicht live erlebt hat, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Es ist mehr als nur ein Konzert, es ist eine Reise in eine fantasievolle Klangwelt, die sowohl die Sinne als auch die Emotionen anspricht.