Gewinne 1×2 Tickets für den Steintor Herrenchor im B72!







Seit einiger Zeit erobert die Neue Neue Deutsche Welle die Clubszene – und an oberster Stelle reitet der Steintor Herrenchor mit. Hohe Tempi, dröhnender Synthesizer-Sound und viel Weltschmerz: So präsentieren sich die Post-Punk-Balladen der noch jungen Band aus Hannover und wecken angenehme Erinnerungen an ein Genre, das für längst tot erklärt wurde. Wie frisch die 1980er-Jahre klingen können, kann man am 21. Jänner ab 20 Uhr im B72 (8., Hernalser Gürtel 72–73) erleben. Tickets (25 Euro) sind online erhältlich auf…







Source link