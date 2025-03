Psychedelischer Pop trifft anatolischen Rock auf der Tanzfläche: So lässt sich der Sound der deutsch-türkischen Band Engin beschreiben. Diese aufregende Fusion verbindet trippige Rhythmen und waghalsige Gitarrenakrobatik mit poetischen Texten, die das tragikomische Leben zwischen den Kulturen thematisieren. Ihr einzigartiger Stil hat in der Musikszene einen besonderen Stellenwert eingenommen und sorgt für eine mitreißende Live-Performance, die kulturelle Grenzen mühelos überwindet.

Die Band Engin wurde 2019 in Mannheim gegründet und hat sich seither durch ihre energiegeladenen Konzerte und innovative Musik einen Namen gemacht. Engin besteht aus drei talentierten Musikern, die ihren Ursprung in Deutschland haben, aber türkische Wurzeln haben – eine Kombination, die sich stark in ihren musikalischen und lyrischen Inhalten widerspiegelt. Die Texte behandeln Themen wie Identität, Migration und die Herausforderungen des Lebens in einer multikulturellen Gesellschaft, die sowohl Herzschmerz als auch Humor umfasst.

Am 12. April 2024 um 20 Uhr wird die Band im WUK (Währinger Str. 59, 1090 Wien) auf ihrer mit Spannung erwarteten Şeker Tour vorbeischauen. Die Tour steht im Zeichen ihres neuesten Albums „Yüzleşme“, das mit einer Vielzahl von Klängen experimentiert und verschiedene Musikstile nahtlos miteinander verbindet. Die Tickets für das Konzert sind für 33 Euro erhältlich und können online über die offizielle Website des WUK oder über Ticketplattformen erworben werden. Fans dürfen sich auf eine Show freuen, die garantiert den Puls zum Rasen bringt, während sie eine Reise durch die verschiedenen Facetten der deutsch-türkischen Musikkultur erleben.

Neben ihrer musikalischen Kreativität engagiert sich Engin auch für soziale Projekte, die junge Künstler aus kulturell diversen Hintergründen unterstützen. Ihre Philosophie fördert die Idee, dass Musik eine universelle Sprache ist, die Menschen verbindet und Barrieren abbaut, was in der heutigen, oft polarisierten Welt von großer Bedeutung ist.

Das Publikum kann sich auf ein Konzert freuen, das nicht nur musikalisch, sondern auch emotional bereichert. Die Kombination aus psychedelisch gefärbtem Pop und traditionellem anatolischen Rock bietet eine aufregende Klanglandschaft, die sowohl Fans als auch Neulingen in der türkischen und deutsch-türkischen Musikszene gefallen wird.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, bei diesem außergewöhnlichen Event dabei zu sein. Tickets sind bereits im Verkauf und schnell vergriffen, also sichern Sie sich noch heute Ihren Platz und genießen Sie eine Nacht voller unvergesslicher Musik und Gemeinschaft. Besuchen Sie die Website von WUK für detaillierte Informationen oder um Ihre Tickets zu kaufen.







