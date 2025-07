Beim Probenbesuch zum Märchensommer Steiermark zeigt sich: Die Vorfreude auf die Premiere von „Die Bremer Stadtmusikanten – neu vertont“ ist groß – bei den „Spielkindern“ ebenso wie bei der Intendantin Nina Blum. MeinBezirk gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen und verlost 3×2 Tickets für die begehrte Produktion.

GRAZ. Ab dem 24. Juli verwandelt sich der Hof des Grazer Priesterseminars in eine märchenhafte Theaterbühne, wo der diesjährige Märchensommer Steiermark mit intensiven Proben, Gesang und Tanz vorbereitet wird. MeinBezirk hatte die Gelegenheit, während einer Probe einen Eindruck von der neu interpretierenden Produktion „Die Bremer Stadtmusikanten – neu vertont“ zu gewinnen.

Vorfreude auf die Premiere

Es herrscht eine lebhafte Atmosphäre während der Proben: Die Kinder singen, tanzen und lachen, während sie die Aufregung des Theatersports erleben. Rund 50 junge Talente spielen kleine Rollen als „Crazy Chicken“ und „Monkeys“; viele sind erfahrene Teilnehmer, während andere zum ersten Mal vor Publikum stehen. „Ich will später einmal Schauspieler werden“, sagt der 11-jährige Paul begeistert. Seine Kollegin Emma (12) genießt die Möglichkeit, die Profi-Schauspielerinnen und -Schauspieler zu beobachten: „Ich lerne viel von ihnen“.

„Unsere Spielkinder genießen es, Teil eines großen Theaterprojekts zu sein“, sagt die Intendantin Nina Blum. Der aufregende Moment, wenn alle Schauspieler in ihren Kostümen sind und die erste große Hauptprobe beginnt, bleibt für sie etwas Besonderes: „Jede Vorstellung ist einzigartig.“ In den letzten Tagen vor der Premiere spüren die Kinder erstaunlich wenig Nervosität; die Vorfreude überwiegt. Der 9-jährige Paul bemerkt: „Ich bin nicht aufgeregt, weil wir genug Zeit hatten zu üben. Es ist immer schön, das Geübte zu zeigen.“

Die Bremer Stadtmusikanten

In diesem Jahr begeistert die fabelhafte Geschichte der Bremer Stadtmusikanten die Zuschauer. „Ich mag das Stück!“ äußert die 9-jährige Philine begeistert. Diese Neuinterpretation des Grimmschen Klassikers zeigt, wie die vier Tiere – „NeEsel, Hund, Schmatze und AuaHahn“ – ihren Traum von einer Musikkarriere verfolgen und beim Bandwettbewerb in Bremen antreten. „Es geht um Freundschaft und das Verfolgen von Träumen“, erklärt Intendantin Blum.

Die Themen Freundschaft und Träume sind wichtig, nicht nur im Stück, sondern auch in den Proben. „Das Coolste ist, dass man neue Freunde findet“, sagt der 8-jährige Oliver, während die 12-jährige Lea-Marie das Tanzen auf der Bühne besonders liebt. Das Märchentheater lädt mit viel Musik zum Mitmachen ein, was nicht nur das junge Publikum begeistert. „Die Dialoge sind für alle Generationen lustig und ansprechend“, sagt Blum. Sie freut sich auf den Theater-Sommer 2025 mit den Bremer Stadtmusikanten in Graz.

Tickets für den Märchensommer gewinnen

Wer Interesse hat, die „Bremer Stadtmusikanten – neu vertont“ auf der Bühne zu erleben, kann Tickets gewinnen: MeinBezirk verlost 3×2 Tickets für eine beliebige Vorstellung (Reservierung unter 0664/55 88 444 oder [email protected])

Märchensommer Steiermark 2025



Premiere: Donnerstag, 24. Juli 2025, 17 Uhr

Weitere Termine: 25. bis 31. Juli; 1. bis 10., 13. bis 24., 27. bis 30. August; Mittwoch bis Samstag jeweils um 17 Uhr, sonntags um 15 Uhr; Doppelvorstellungen: Samstag, 2. August und Samstag, 23. August jeweils um 11 Uhr

Ort: Hof des Priesterseminars Graz, Bürgergasse 2, 8010 Graz

Karten: www.maerchensommer.at

Das könnte dich auch interessieren:

Steirischer Vorlesetag am 8. November

Styriarte als musikalische Trostspenderin

Austropop-Band Granada trennt sich im Herbst