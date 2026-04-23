Gewinnschmelze trotz Umsatzzuwachs: Wie Manner die Renditekrise trotz Wachstum erfasst

Manner meldet Gewinnrückgang trotz Umsatzplus im Geschäftsjahr 2025

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner hat für das vergangene Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Rückgang des Gewinns verzeichnet. Gleichzeitig legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zu.

Nach Angaben des Unternehmens stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 5,5 Prozent auf rund 304 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern halbierte sich hingegen von knapp 19 Millionen Euro im Jahr 2024 auf rund 9 Millionen Euro.

Die Zahlen gehen aus dem aktuellen Jahresfinanzbericht hervor. Darin wird eine um rund ein Viertel gestiegene Belastung durch Rohstoffkosten erwähnt. Außerdem wird eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 4,8 Millionen Euro auf eine Haselnussfarm in Aserbaidschan genannt.

Im Bericht verweist Manner zudem auf eine stabile Eigenkapitalquote. Der Nettoverschuldungsgrad sei im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter verringert worden.

Für das Jahr 2026 rechnet Manner mit anhaltendem Druck auf Margen und Ergebnisse.