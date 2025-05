Gewitter und Hagel möglich: Unwetterwarnung für nahezu alle Wiener Bezirke

Eine Unwetterwarnung gilt für Teile Wiens am frühen Montagabend. Der Himmel über vielen Stadtteilen ist bereits bedrohlich dunkel.



WIEN. In Wien, wo der Sonnenschein oft das Stadtbild prägt, gibt es erneute Wetterwarnungen. Laut den Meteorologen von UBIMET und GeoSphere wurde für die meisten Bezirke in Wien eine Gewitterwarnung herausgegeben.

Die aktuellen Wetterberichte auf „UWZ.at“ von UBIMET zeigen, dass die Bezirke Donaustadt, Floridsdorf, Brigittenau und Leopoldstadt orange markiert sind, was auf eine erhöhte Gefahr durch Gewitter und Hagel hinweist. Im Gegensatz dazu hat GeoSphere ganz Wien und die Umgebung in grün gekennzeichnet, was bedeutet, dass allgemein nur geringe Wetterbeeinträchtigungen zu erwarten sind. Gelb würde eine Warnung mit dem Hinweis „Vorsicht!“ darstellen, jedoch gibt es bisher keine größeren Schäden oder Beeinträchtigungen zu vermelden.

Ein Blick auf die Webkameras am Flughafen Wien-Schwechat, im 10. Bezirk am Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) sowie am A1 Turm im 3. Bezirk offenbart dunkle Wolken über der Stadt. Diese Wetterlage könnte auf die Ankunft eines starken Gewitters am Abend hinweisen.

Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad

Laut der Wetterprognose müssen die Wiener in den Abendstunden mit vereinzelten gewittrigen Regenschauern rechnen. Die Niederschläge dürften jedoch in der Nacht aufhören, während der Wind ebenfalls nachlässt. Die Temperaturen werden in der Nacht voraussichtlich zwischen 10 und 14 Grad liegen, was für einen typischen Herbstabend in Wien eher mild ist.

