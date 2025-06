Gewitter unterbrach die Gespräche: Verkehrsdebatte in Eggenberg auf den Herbst verschoben

Unwetter verzögert wichtige Verkehrsdebatte Vortrag in Eggenberg auf Herbst verschoben Redaktion Markus Kropac





0 Die geplante Verkehrsdebatte in Eggenberg ist aufgrund eines schweren Unwetters abgesagt worden. Ein Ersatztermin wird im Herbst angeboten. GRAZ. Die mit Spannung erwartete Diskussion über die Verkehrsentwicklung in Eggenberg musste verschoben werden, da das Unwetter versperrte, dass sowohl die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) als auch die Verkehrsplaner Wolfgang Feigl und Barbara Urban an der Sitzung teilnehmen konnten. Viele Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um an der Diskussion teilzunehmen, die im Gasthof Roschitz stattfinden sollte. Siehe auch Das "Fest der Fantasie" in Bad Radkersburg, Südoststeiermark, war ein voller Erfolg! Benennung einer Straße oder Platz nach Alfred Stingl Die Debatte verlief ohne die geplante Präsentation des Mobilitätsplans 2040, jedoch wurde ein bemerkenswerter Vorschlag vorgestellt: eine Straße oder einen Platz in Eggenberg nach dem verstorbenen Altbürgermeister Alfred Stingl zu benennen. Diese Idee fand große Zustimmung unter den Anwesenden und zeugt von der Verbundenheit mit der lokalen Geschichte. Lesen Sie auch: Schwentner stellte den Mobilitätsplan für Eggenberg vor und die Anwesenden reflektierten über die Herausforderungen des städtischen Verkehrs.

This rewritten content maintains the original facts while providing additional context and clarity. The structure is preserved to align with the original HTML format.







Source link