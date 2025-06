Gewürzstrauch ‚Hartlage Wine‘ – Ein Blütenduft, der die Sinne verzaubert!

Der Gewürzstrauch ist eine unkomplizierte Pflanze, die mit ihren duftenden Blüten jeden Garten in eine blühende Oase verwandelt. Er zieht eine Vielzahl von Schmetterlingen und Bienen an, wodurch er nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch ökologisch wertvoll ist.

Der Gewürzstrauch Sinocalycalycanthus raulstonii „Hartlage Wine“ gehört zu den besonders geschätzten Züchtungen dieser Art. Auch bekannt als Gewürzstrauch „Hartlage Wine“ oder Rotblütiger Gewürzstrauch, zeichnet sich diese Sorte durch ihre dunkelroten, würzig duftenden Blüten aus. Im Vergleich dazu blüht der Sinocalycalycanthus raulstonii ‚Venus‘ in einem strahlenden Weiß mit einer zarten weinroten Innenzeichnung.

Die aromatischen, anziehenden Blüten des Gewürzstrauchs verströmen Noten von Nelken und Erdbeeren, die besonders in den Monaten zwischen Mai und September zur Geltung kommen. Diese Blütezeit kann sich in warmen Regionen sogar bis in den Herbst verlängern. Die Blüten sind an den Zweigspitzen braunrot und verleihen dem Garten ein einzigartiges Flair.

Historisch gesehen wurde die Rinde des Echten Gewürzstrauchs (Calycanthus floridus), auch bekannt als Nelkenpfeffer, als Zimtersatz verwendet. Diese Art ist in den Wälder des Südostens der Vereinigten Staaten beheimatet und wurde von den amerikanischen Ureinwohnern geschätzt. Die Rinde fand Verwendung in der traditionellen Medizin und in der Küche.

Ein wichtiger Hinweis ist, dass die Samen der Calycanthus-Arten stark giftig sind. Ihre Einnahme kann zu ernsthaften Vergiftungserscheinungen führen, da sie das Alkaloid Calycanthin enthalten, welches mit Strychnin vergleichbar ist. Beim Umgang mit dieser Pflanze, besonders bei der Samenernte, ist es ratsam, Handschuhe zu tragen, und auch Haustiere sollten von ihnen ferngehalten werden. Während die Pflanze selbst nicht hochgradig giftig ist, kann der Verzehr von größeren Mengen der Samen dennoch gesundheitliche Risiken mit sich bringen.

Ein großer Vorteil des Echten Gewürzstrauchs ist, dass er nur geringe Pflege benötigt. Gelegentlich sollte die Mulchschicht erneuert werden, und im Frühling kann etwas Kompost oder organischer Dünger helfen, das Wachstum und die Blütenpracht zu fördern. In der Regel erreicht diese Pflanze eine Wuchshöhe von etwa 3 Metern. Ihr bevorzugter Standort ist sonnig bis halbschattig, wobei ein humoser Boden die besten Wachstumsbedingungen bietet.

Um die Pracht des Gewürzstrauchs vollständig zur Geltung zu bringen, empfiehlt es sich, ihn entweder einzeln oder in Gruppen zu pflanzen. In der Sommerzeit hat die Pflanze einen hohen Wasserbedarf, was bei der Pflege berücksichtigt werden sollte. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Gewürzstrauch nicht nur eine Augenweide ist, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität in Gärten leistet.