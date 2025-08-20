GGZ: Pflege zu Hause im Albert Schweitzer Trainingszentrum erlernen

Im Albert Schweitzer Trainingszentrum der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz finden pflegende Angehörige ein umfassendes Kursangebot, das ihnen in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe Unterstützung bietet.

GRAZ. Rund 80 % der pflegebedürftigen Personen werden in Österreich zu Hause von ihren Angehörigen betreut – eine Rolle, die nicht nur viel Engagement, sondern auch spezifisches Wissen und Fähigkeiten erfordert. Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese pflegenden Angehörigen zu unterstützen, und bieten im Albert Schweitzer Trainingszentrum ein facettenreiches Kursangebot an. Neben Vorträgen und Coachings können die Teilnehmer praktische Übungen in einer eigens dafür eingerichteten Trainingswohnung durchführen.

Mit Demenz umgehen lernen

Einen detaillierten Einblick in die Kurse bietet Brigitte Eisel, die als Vortragende im Praxiskurs zum Thema Demenz fungiert. Sie ist seit vielen Jahren als Pflegefachkraft an der Memory Klinik der GGZ tätig. „Meine Motivation besteht darin, das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz zu fördern, indem ich ihnen in ihrer Realität begegne und emotional auf sie eingehe,“ erklärt sie. Eisel zeigt großen Respekt vor den pflegenden Angehörigen, oft sind es Kinder oder Partner, die die herausfordernde Pflege übernehmen. Die enge Beziehung zu den Betroffenen kann zudem häufig zu Konflikten führen. Der Kurs behandelt sowohl das Krankheitsbild Demenz als auch praktische Umgangsstrategien und wichtige Tipps für die Kommunikation mit Erkrankten.

„Die Bürden für pflegende Angehörige sind enorm, da sie viele Behördenwege bewältigen und im Alltag unzählige Hindernisse überwinden müssen,“ bemerkt Eisel. „Eine kontinuierliche Kommunikation mit den Patienten ist unerlässlich. Selbstfürsorge ist ebenfalls ein zentraler Punkt, den wir vermitteln. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Angehörige körperlich und seelisch überfordert sind.“ Selbstständigkeit der Erkrankten in alltäglichen Tätigkeiten sollte gefördert werden, weshalb es wichtig ist, sie nicht in ihrer Freiheit einzuschränken. Einfühlsame Kommunikation wird besonders relevant, da im Verlauf der Erkrankung häufig weniger Worte ausgetauscht werden können. Körperliche Gesten, Mimik und Blickkontakt gewinnen an Bedeutung.

Pflege, Wohnen, Ernährung

Es gibt zahlreiche Herausforderungen, die mit der Pflege zu Hause verbunden sind, von der richtigen Körperpflege über Ernährungsfragen bis hin zu notwendigen Anpassungen des Wohnraums. Im Albert Schweitzer Trainingszentrum wird diesem breiten Spektrum in den Kursen Rechnung getragen. Angeboten werden unter anderem ein Basiskurs für die häusliche Betreuung sowie spezielle Praxiskurse zu Themen wie sicheres Wohnen, Ernährung im Alter und rückenschonende Pflege. Die Kurse finden in der Regel semesterweise statt und meistens in Blockform.

Der Praxiskurs zum Thema Demenz dauert insgesamt sechs Stunden und wird, je nach Nachfrage, bis zu viermal im Jahr angeboten. In diesem Jahr sind noch zwei Blöcke mit jeweils zwei Terminen im September und November geplant. Die Kurse finden jeweils von 16 bis 19 Uhr statt und kosten 75 Euro pro Teilnehmer. Neben Brigitte Eisel wird auch Gerald Maier als Kursleiter fungieren.

Weitere Informationen sind auf ggz.graz.at/albert-schweitzer-trainingszentrum verfügbar oder telefonisch unter 0316/7060 – 1064.