GGZ: Weiterbildung in der häuslichen Pflege im Albert-Schweitzer-Trainingszentrum

Das Albert-Schweitzer-Trainingszentrum der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz bietet pflegenden Angehörigen ein umfassendes Kursangebot, das sie in ihrer anspruchsvollen Rolle unterstützt und begleitet.

GRAZ. In der heutigen Gesellschaft werden acht von zehn pflegebedürftigen Personen zu Hause von ihren Angehörigen betreut. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfordert nicht nur viel Empathie, sondern auch umfassendes Wissen und Fähigkeiten. Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz, auch bekannt als GGZ, stellen deshalb ein breites Kursangebot im Albert-Schweitzer-Trainingszentrum zur Verfügung. Dieses umfasst neben informativen Vorträgen und Coachings auch praktische Übungen in einer speziell ausgestatteten Trainingswohnung.

Demenz verstehen und bewältigen

Ein praxisnaher Einblick in die Kursinhalte bietet Brigitte Eisel, Vortragende im Praxiskurs über Demenz und erfahrene Pflegerin auf der Memory Station der GGZ. „Jeden Tag ist es anders, sogar wenn es dieselbe Person mit der gleichen Demenzdiagnose ist,“ erklärt Eisel. Diese Unvorhersehbarkeit macht den Umgang mit Demenzkranken so anspruchsvoll. Sie hebt hervor, dass oft Kinder oder Partner die pflegenden Angehörigen sind, was die Beziehung und die Herausforderungen erheblich beeinflusst. Im Kurs werden grundlegende Informationen zu Demenz sowie praktische Tipps vermittelt, um den Umgang mit den Erkrankten zu erleichtern.

„Eine große Herausforderung für pflegende Angehörige ist die Vielzahl an Aufgaben, die zu bewältigen sind,“ erklärt Eisel. „Es ist essentiell, im ständigen Austausch mit den erkrankten Personen zu bleiben. Selbstfürsorge ist hierbei ein wichtiger Aspekt, den wir den Angehörigen nahebringen. Andernfalls riskieren sie, physisch und psychisch auszubrennen.“ Die Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit der Betroffenen ist ebenfalls entscheidend, damit ihr Wohlbefinden gefördert wird. Eine respektvolle Kommunikation, die über Worte hinausgeht, wird in fortgeschrittenen Stadien der Demenz unentbehrlich.

Umfassende Unterstützung für die Pflege zu Hause

Die Pflege zu Hause umfasst viele vielfältige Aspekte, von sicherem Heben und der richtigen Ernährung bis zu notwendigen baulichen Anpassungen der Wohnräume. Das Albert-Schweitzer-Trainingszentrum bemüht sich, die vielfältigen Vermutungen der pflegenden Angehörigen in seinem Kursangebot abzubilden. So werden Basiskurse zur Betreuung und Pflege sowie spezielle Praxiskurse zu den Themen sicheres Wohnen, Körperpflege, Ernährung im Alltag und rückenschonende Pflege angeboten. Diese Kurse finden mehrmals im Jahr, meist in blockweise Form statt.

Der Praxiskurs zur Demenz erstreckt sich über insgesamt sechs Stunden und wird je nach Nachfrage bis zu viermal jährlich angeboten. Für 2023 sind noch zwei Kurse in den Monaten September und November geplant, die jeweils von 16 bis 19 Uhr stattfinden. Die Teilnahmegebühr beträgt 75 Euro pro Person. Neben Brigitte Eisel wird auch der erfahrene Gerald Maier den Kurs leiten. Weitere Informationen zu den Kursen, Terminen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der Website der GGZ.