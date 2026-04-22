Girls Day in Niederösterreich: Der Weg für Schülerinnen in technische Berufe wird freigelegt

Girls’ Day in Niederösterreich: Schülerinnen entdecken technische Berufe

Beim diesjährigen Girls’ Day in Niederösterreich erhalten Schülerinnen Einblicke in technische Berufe. Insgesamt nehmen 664 Schülerinnen von 32 Schulen teil und besuchen Betriebe in verschiedenen technischen Bereichen.

Technische Berufe werden in diesem Zusammenhang als gefragt beschrieben, gleichzeitig sind Männer in diesem Bereich überrepräsentiert. Ein Drittel der weiblichen Lehrlinge entscheidet sich derzeit für eine Lehre als Bürokauffrau, Friseurin oder im Einzelhandel.

Beim Girls’ Day besuchen rund 33.000 Mädchen technische Unternehmen und lernen dortige Berufe kennen. Am Donnerstag können die Teilnehmerinnen technische Berufe auch praktisch ausprobieren. Das Unternehmen Forster für Verkehrs- und Werbetechnik in Waidhofen an der Ybbs ist eines von rund 34 Unternehmen, die heuer besucht werden können.

Bei einem Pressetermin bei Forster lernten Schülerinnen der Mittelschule Wolfsbach unter anderem die Berufe Drucktechnikerin und Metalltechnikerin kennen. Die 13-jährige Schülerin Lorena Stockinger von der Mittelschule Wolfsbach möchte später in eine höhere technische Schule gehen. Isabella Lengauer arbeitet seit sechs Jahren in einem technischen Betrieb.

Die Zahl der Teilnehmerinnen am Girls’ Day ist heuer geringer als im Vorjahr. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erklärte, die geringere Zahl sei bewusst gewählt. Für den diesjährigen Girls’ Day wurden nach ihren Angaben Vorbereitungsworkshops eingeführt, außerdem gebe es mehr Aufklärung.

Im Zusammenhang mit der Berufswahl wird auf Einkommensunterschiede während der Lehre hingewiesen: Eine Einzelhandelskauffrau verdient in der Lehre im Schnitt 990 Euro weniger als eine Person im Bereich Installations- und Gebäudetechnik.

In Niederösterreich sind mehrere Institutionen in das Thema berufliche Orientierung von Mädchen eingebunden. Vera Sares ist Landesvorsitzende von Frauen in der Wirtschaft der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sandra Kern ist Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich und Michaela Roither ist Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Niederösterreich.