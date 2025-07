Gitarrenfestival in Wien: 35 Jahre Forum Gitarre Wien – Jubiläum mit einer „Women Edition“

Das international anerkannte Gitarrenfestival Forum Gitarre Wien feiert im August 2025 sein 35-jähriges Jubiläum mit einer besonderen Ausgabe: Unter dem Motto „Women Edition“ gestalten herausragende Künstlerinnen das Konzert- und Vortragsprogramm sowie die Meisterkurse an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK).

Vom 22. bis 29. August 2025 wird Wien zu einem Zentrum für klassische Gitarrenmusik. Das Festival Forum Gitarre Wien bietet eine vielfältige Palette von zehn hochkarätigen Konzerten, Meisterkursen, Lectures und Wettbewerben, die einen inspirierenden Raum für sowohl das Publikum als auch für Musikerinnen schaffen. Dieses Jahr wird ein besonderes Augenmerk auf die Rolle von Frauen in der Musik gelegt.

Die „Women Edition“ 2025 präsentiert gezielt ausschließlich weibliche Musikerinnen, die in der Vergangenheit stark unterrepräsentiert waren. Rosemarie Brucher, die Vizerektorin für Forschung an der MUK, sieht in diesem Ansatz ein klares „Zeichen für Feminismus und Gleichberechtigung“ im Jubiläumsjahr des Festivals. Dies ist besonders relevant, da viele Frauen in der klassischen Musikszene häufig weniger sichtbar sind.

Uraufführungen im Konzerthaus

Das Eröffnungskonzert „World Music & Prodigies“ findet am Freitag, dem 22. August, im Schubert-Saal des Wiener Konzerthauses statt. Dabei werden die Gewinnerstücke des vorangegangenen Kompositionswettbewerbs, die von Melody Eötvös und Rebeca Santiago stammen, von der MUK-Studentin Ying Xu sowie dem Duo Zaher uraufgeführt. Die Zwillingsschwestern Sanaz und Sara Zaher, auch Absolventinnen der MUK, werden als Dozentinnen bei den Meisterkursen fungieren. Zu den weiteren Darbietungen gehören die erst 10-jährige Gitarristin Xinyan Sun sowie die Gewinnerin des Jugendwettbewerbs 2024, Vasilina Shashkova. Den Abschluss des Eröffnungskonzerts bildet die in Wien lebende zypriotische Sängerin und Gitarristin Loukia Agapiou, die mit ihrem Ensemble eine musikalische Reise rund um die Welt präsentiert.

Meisterkurse und Rahmenprogramm

Das Festival bietet während einer Woche ein dichtes Programm mit insgesamt 31 internationalen Musikerinnen, die die Vielfalt an Spielweisen und Ausdrucksformen in den Vordergrund stellen. Gitarrenliebhaber und -spieler haben die Möglichkeit, sich bis zum 12. August für insgesamt 14 Meisterkurse anzumelden. Renommierte Künstlerinnen wie Margarita Escarpa, Ema Kapor, Dale Kavanagh, Kyuhee Park, Bozhana Pavlova und Tatiana Stachak teilen ihre musikalischen Kenntnisse und Techniken. Die Kurse finden an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien im Herzen Wiens statt. Zudem können Quartiere sowie Festivalpässe gebucht werden. Eine Instrumentenausstellung und die Präsentation des Angebots des Hamburger Joachim-Trekel-Musikverlags runden das Festival ab.

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) ist eine öffentliche Institution, die eine hervorragende künstlerische, wissenschaftliche und kunstpädagogische Ausbildung bietet. Momentan gibt es etwa 900 Studierende und mehr als 280 Lehrende, die international bekannte Künstler und Experten in den Bereichen Musik, Tanz, Schauspiel und künstlerische Forschung repräsentieren. Der Innenstadt-Campus der MUK, der sich über mehrere Standorte wie die Johannesgasse und Bräunerstraße erstreckt, ist ein wichtiger Teil des urbanen und kulturellen Lebens Wiens. Als Tochtergesellschaft der Wien Holding steht die MUK im vollständigen Eigentum der Stadt Wien, was eine enge Vernetzung mit anderen kulturellen Institutionen ermöglicht.