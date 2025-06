Glanz und Glamour: Die Starparade von Bezos und Sánchez in Venedig!

Der 61-jährige Jeff Bezos erschien in einem eleganten, dunklen Anzug, gepaart mit einem hellblauen Hemd, jedoch ohne Krawatte, was einen entspannten, aber dennoch stilvollen Eindruck vermittelte. An seiner Seite war die 55-jährige Lauren Sánchez, die in einem auffälligen, goldfarbenen Kleid mit sehr tiefem Ausschnitt auftrat, was ihr eine glamouröse Aura verlieh. Die beiden begaben sich anschließend unter strengem Sicherheitsaufgebot, abgeschirmt von Fotografen, zur exklusiven Feier.

Rund um die Kirche, wo die Zeremonie stattfand, herrschten strengste Sicherheitsvorkehrungen. Folgende Maßnahmen wurden getroffen:

Einrichtungen und Zugänge zu Straßen sowie Kanälen waren gesperrt.

Der Zutritt war ausschließlich der geladenen Hochzeitsgesellschaft vorbehalten.

Hunderte von Sicherheitskräften überwachten die Gegend.

An der Feier nahmen zahlreiche prominente Gäste teil. Zu den Sichtbaren gehörten:

Bill Gates, der Berichten zufolge im St. Regis Venice, einem Luxushotel am Canal Grande, residierte.

Ivanka Trump und ihre Familie, die ebenfalls in demselben Hotel untergebracht sind.

Oprah Winfrey.

Kim und Khloe Kardashian, gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner.

Leonardo DiCaprio.

Für Lauren Sánchez überreichte Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro einen eleganten Strauß weißer Rosen, während Jeff Bezos eine Magnumflasche Amarone, einen erlesenen Wein aus Venetien, erhielt. „Jeff Bezos ist ein sehr willkommener Gast in Venedig – ebenso wie die prominenten Persönlichkeiten, die er eingeladen hat,“ erklärte Brugnaro in einem Interview mit internationalen Medien. Er fügte hinzu, dass die Flasche Amarone speziell für diesen Anlass mit einem einzigartigen Etikett versehen wurde.

In Bezug auf die Stadt Venedig sagte der Bürgermeister: „Ich bin mit dem Mythos des amerikanischen Traums und des sozialen Aufstiegs aufgewachsen. Wer Venedig liebt, ist ein Venezianer. Wir verlangen nur Respekt – für die Menschen und für die Stadt.“ Er betonte sein Bestreben, Venedig der Welt zu zeigen und die Stadt als kulturelles Erbe zu bewahren.

Die Hochzeitsfeier wurde jedoch von Protesten überschattet. Aktivistinnen und Aktivisten versammelten sich am Donnerstag vor der Basilika San Marco und hielten Schilder, die gegen die soziale Ungleichheit und für den Frieden in Gaza plädierten. Zwei Personen, die als „Brautpaar“ verkleidet waren, sorgten für Aufsehen, als sie versuchten, auf Fahnenmasten zu klettern. In Reaktion auf die sozialen Spannungen kündigte Bezos an, drei Millionen Euro an Institutionen zu spenden, die sich dem Schutz Venedigs widmen, darunter das UNESCO-Büro der Stadt.

Die Trauung ist für Freitag auf der Insel San Giorgio Maggiore geplant, gegenüber dem Markusplatz im Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters. Die große Abschlussparty soll am Samstagabend auf einem ehemaligen Werftgelände im Arsenale-Viertel stattfinden, einem historischen Areal, das von der Blütezeit der Republik Venedig zeugt. Ursprünglich war die „Scuola Grande della Misericordia“ als Veranstaltungsort vorgesehen, wurde jedoch aus Sicherheitsgründen verworfen.

Für die Hochzeitsfeierlichkeiten sind für Lauren Sánchez keine weniger als 27 Outfits bereitgestellt worden. Die Gerüchte besagen, dass die dreitägigen Feierlichkeiten Bezos etwa 30 Millionen Euro kosten werden – ein weiterer Beweis für den extravaganten Lebensstil des Unternehmers.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez nicht nur ein festlicher Anlass war, sondern auch stark von sozialen Spannungen und Sicherheitsbedenken geprägt wurde. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Venedig ein magnetischer Ort, der sowohl Geschäfte als auch Tourismus und Luxus anzieht. Angesichts der örtlichen Sorgen und der grandiosen Feiern wird es interessant sein, zu beobachten, wie sich die Ereignisse rund um diese Hochzeitszeremonie weiterhin entwickeln.