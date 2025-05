Gösting: FPÖ Graz fordert Radüberwachung durch Ordnungswache für Raach

Christian Finster, der erste Bezirksvorsteher-Stellvertreter von Gösting, hat kürzlich den Stadtteil Raach besucht, um sich ein Bild von den vorherrschenden Problemen zu machen. Dabei stellte sich heraus, dass das hohe Tempo und der aggressive Fahrstil der Radfahrerinnen und Radfahrer besorgniserregende Herausforderungen darstellen. GRAZ. Die Grazer FPÖ sieht in Raach einen dringenden Handlungsbedarf. Insbesondere das „rasante und rücksichtlose Radfahren“ hat in den letzten Monaten an Bedeutung gewonnen. Viele Radfahrer nutzen die Straße als Durchzugsroute in Richtung Straßengel, was zu einer erhöhten Gefährdung der Anwohner führt. Besonders E-Bikes und Rennräder werden dabei häufig als Hauptverursacher wahrgenommen, die oft über die zulässigen Geschwindigkeitsbegrenzungen hinwegfahren. Siehe auch Parkplätze und Mobilität: Ein anhaltendes Thema in den Bezirken Christian Finster und Sandra Stoiser, eine besorgte Anwohnerin, haben sich gemeinsam vor Ort ein Bild der Situation gemacht. „Als Mutter mache ich mir große Sorgen“, äußerte Stoiser, „die Radfahrer fahren oft viel zu schnell. Ich frage mich ständig, ob meine Kinder auf unseren Straßen wirklich sicher sind.“ Finster stimmt ihr zu: „Radfahrer, die in einem Stadtteil mit vielen Familien und Kindern viel zu schnell unterwegs sind, setzen alle Anwohner einem unnötigen Risiko aus. Besonders in Raach, wo unübersichtliche Kurven und fehlende Gehsteige das Unfallrisiko erhöhen, ist das besonders kritisch.“ Siehe auch Offensivspieler: Sturm steht angeblich kurz vor Einigung mit 19-jährigem Talent aus Basel Fahrradstreife gefordert Aus diesem Grund fordert Finster eine verstärkte Präsenz der Fahrradstreife der Ordnungswache in Raach und entlang der Straßengelstraße. „Nur durch regelmäßige und sichtbare Präsenz kann die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen sichergestellt werden“, so Finster weiter. Die Fahrradstreife soll nicht nur überwachen, sondern auch aufklären, um mehr Rücksichtnahme im Verkehr zu fördern. Bericht zu weiteren Anliegen in Graz Zusätzlich zu diesem Thema gibt es Berichte über andere sicherheitsrelevante Vorfälle in Graz, wie zum Beispiel: Unbekannte Täter, die auf Autos eingeschlagen haben, sowie die Schaffung eines neuen Landhockey-Sportplatzes in der Kirschenallee. Siehe auch ESC 2026: Steiermark erwägt Graz als Veranstaltungsort

