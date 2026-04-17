Goldener Sommer im Mirabellgarten: 400 Mozarts würdigen das unbezähmbare Genie

400 Mini-Mozarts im Salzburger Mirabellgarten geplant

Der deutsche Künstler Ottmar Hörl wird im Sommer 2026 den Salzburger Mirabellgarten mit 400 goldfarbenen Mozart-Figuren ausstatten. Die Installation trägt den Titel „Mozart – Das unbezähmbare Genie“ und ist als Würdigung des Lebenswerks von Wolfgang Amadeus Mozart zu dessen 270. Geburtstag konzipiert.

Zu sehen ist das Projekt von 16. Juli bis 31. August 2026 im Bereich Bastion/Museumspavillon des Mirabellgartens. Jede der rund einen halben Meter hohen Figuren wird aus Kunststoff gefertigt.

Hörl ist für seine Mini-Figuren bekannt und erläuterte bei der Vorstellung des Projekts, der konzeptionelle Ansatz stelle nicht nur Mozarts musikalisches Schaffen, sondern auch dessen menschliche Seite stärker in den Mittelpunkt. Mit den kleinen Mozart-Figuren möchte er zur Diskussion anregen und Menschen ins Gespräch bringen.

In die Installation hat der Künstler auch den Hund der Familie Mozart namens „Pimperl“ aufgenommen. Die goldfarbene Skulptur zeigt Mozart mit locker ausgestreckter rechter Hand, während die linke Hand auf dem Kopf der Hündin ruht. Pimperl ist dabei eng an Mozart angelehnt dargestellt.

Hörl betonte, es gehe bei dem Konzept nicht um ein klassisches Denkmal, sondern um eine Arbeit, die Impulse setzt, als Kommunikationsmodell funktioniert, zum Diskurs einlädt und Menschen und Orte verbindet. Zum Konzept gehört außerdem eine Verrückung der Figuren vom öffentlichen in den privaten Raum.

Nach Angaben von Mozarteum-Geschäftsführer Linus Klumpner findet das Projekt nicht nur in den Mozart-Museen statt, sondern bespielt mit Unterstützung der Stadt Salzburg auch den öffentlichen Raum. Es biete die Möglichkeit, Gäste aus aller Welt auch außerhalb der Museumsräume für Mozart zu begeistern und einen Zugang zu seinem Werk auf einer neuen Ebene zu ermöglichen.

Nach Ende der Ausstellung im Mirabellgarten sollen die 400 Mini-Figuren käuflich zu erwerben sein.