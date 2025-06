Goldmedaille für Judo-Team Wängle Kämpfer Ivan

Das international renommierte Messestadt-Turnier in Dornbirn ist ein fester Bestandteil im Wettkampfkalender des Wängler Judo-Teams. Seit vielen Jahren zieht die Veranstaltung Teams und Kämpfer aus ganz Europa an, was sie zu einem wichtigen Ereignis im Judosport macht. Dank der hohen Bekanntheit und des ausgezeichneten Niveaus, suchen viele Spitzenvereine die Herausforderung auf der Wettkampfbühne. Das Judo Team Wängle schickt daher nur seine besten Athleten auf die Tatami, um im harten Wettbewerb zu bestehen.

In diesem Jahr nahmen etwa 400 Judokas teil, wobei die Altersklassen U10 und U12 besonders stark vertreten waren. Die intensive Beteiligung in diesen Kategorien deutet auf das wachsende Interesse und die talentierte Nachwuchsarbeit im Judo hin. Trainer und Betreuer freuen sich, dass die jungen Kämpfer die Möglichkeit haben, ihr Können unter Beweis zu stellen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Die Veranstaltung fand an einem langen Feiertagswochenende statt, was zusätzlich viele Zuschauer und Unterstützer anlockte. Durch die Vielzahl an Kämpfen und die damit verbundenen spannenden Begegnungen wurde das Turnier zu einem echten Highlight für die lokale Judogemeinschaft sowie die Besucher. Jedes Jahr zeigt sich, dass der Wettkampf nicht nur für die Athleten, sondern auch für die Zuschauer ein Spektakel ist.

Die Leistungen der jungen Judokas wurden an diesem Tag durchweg gelobt. Durch die Möglichkeit, gegen starke Gegner zu kämpfen, können sie ihr technisches Können und ihre Strategien weiterentwickeln. Diese Turniere sind entscheidend für ihre sportliche Entwicklung und tragen zur Förderung des Judosports bei. Die Vorbereitungen für das nächste Jahr laufen bereits, und das Judo Team Wängle freut sich darauf, erneut auf den Matten der Messestadt zu brillieren.

Insgesamt zeigt das Messestadt-Turnier, wie wichtig solche Veranstaltungen für die Nachwuchsförderung im Judo sind. Es wird erwartet, dass noch mehr Teilnehmer in den kommenden Jahren erscheinen, da der Judo-Sport weiterhin an Beliebtheit gewinnt.





