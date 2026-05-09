Gräserpollensaison in Niederösterreich: Digitaler Helfer ApoApp gegen Pollenbelastungen im Einsatz

Pollenallergien in Niederösterreich: Gräserpollensaison startet, ApoApp unterstützt Betroffene

In Niederösterreich hat nach einer später, aber intensiv einsetzenden Pollensaison mit Hasel und Erle nun die Gräserpollensaison begonnen. Gleichzeitig steht Allergikerinnen und Allergikern mit der ApoApp eine digitale Unterstützung zur Verfügung, um Pollenbelastungen besser in den Alltag einzuplanen.

Das Land Niederösterreich betreibt derzeit vier Pollenfallen, die in St. Pölten, Allentsteig (Bezirk Zwettl), Stockerau (Bezirk Korneuburg) und Lunz am See (Bezirk Scheibbs) Messdaten liefern. Der Polleninformationsdienst berichtet, dass der Gräserpollenflug aktuell zunimmt, während die Birkenpollensaison bereits im Abklingen ist.

Pollenflug, Wetter und typische Beschwerden

Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes, erklärt, dass viele Menschen den derzeit sichtbaren gelben Staub und die Pappelwatte mit Allergien in Verbindung bringen. Beim gelben Staub handelt es sich demnach um Pollen von Nadelbäumen wie Kiefern oder Tannen, die für Allergikerinnen und Allergiker laut Berger keine allergischen Beschwerden verursachen, in hohen Konzentrationen aber ähnlich wie Staub irritieren können. Auch die weißen Flocken der Pappel lösen laut Polleninformationsdienst keine allergischen Beschwerden aus, werden aber häufig fälschlicherweise für Beschwerden verantwortlich gemacht, da sie zeitlich oft mit dem Beginn der Gräserblüte zusammenfallen.

Die Stärke der Pollenbelastung in den kommenden Wochen hängt dem Bericht zufolge stark vom Wetter ab. Solange es trocken und warm bleibt, kann die Gräserpollensaison mäßige bis hohe Belastungen verursachen. Regenschauer können nach Angaben von Berger die Beschwerden deutlich senken, während mehrere warme, trockene Tage mit stärkeren Winden wieder zu starken Beschwerden führen können. Die Gräserpollensaison dauert in Österreich vergleichsweise lange: Rund 240 unterschiedliche Gräsersorten blühen zu verschiedenen Zeitpunkten, wodurch sich die Saison von Mai bis in den August zieht. Im Osten Österreichs kann der Schilfgürtel am Neusiedler See die Gräserpollensaison im September noch einmal verlängern.

In den Apotheken ist der Start der Pollensaison bereits spürbar. Apothekenleiter Andreas Gentzsch aus St. Pölten berichtet von einer hohen Nachfrage nach Allergiepräparaten und erwartet mit der beginnenden Gräserzeit eine deutliche Zunahme. Typische Beschwerden bei Pollenallergie sind seinen Angaben zufolge brennende oder juckende Augen, Müdigkeit, eine laufende Nase, Halskratzen oder Schluckbeschwerden. Je nach Beschwerden kommen unterschiedliche Mittel infrage, darunter Antihistaminika, Nasensprays und Augentropfen. Bei der Verfügbarkeit von Allergiepräparaten gebe es derzeit keine größeren Einschränkungen; laut Gentzsch ist eine Vielzahl an Präparaten am Markt, und falls ein bestimmtes Medikament nicht verfügbar ist, können Apotheken meist auf Alternativen ausweichen.

ApoApp mit neuer Pollenfunktion

Seit Beginn des Jahres kann über die Apotheken-App ApoApp die Verfügbarkeit bestimmter Medikamente in unterschiedlichen Packungsgrößen abgefragt werden. Neu hinzugekommen ist eine Pollenfunktion, die in Kooperation des Polleninformationsdienstes mit der Apothekerkammer entwickelt wurde. Nutzerinnen und Nutzer können die aktuelle Pollenbelastung an ihrem Standort abrufen, einzelne Allergene auswählen und sich bei hoher Belastung warnen lassen. Die Funktion soll vor allem bei der Tagesplanung helfen.

Die ApoApp zeigt unter anderem einen Pollenflugkalender, aktuelle Belastungsstufen und ein persönliches Pollenprofil. Bei hoher Pollenbelastung werden Hinweise zur Medikation, zum Lüften in pollenarmen Zeiten sowie zum ärztlichen Abklären bei Atemnot oder Kurzatmigkeit eingeblendet. Berger sieht in der App eine Möglichkeit, mehr Menschen mit Polleninformationen zu erreichen und mehr Bewusstsein für Allergien zu schaffen. Seinen Angaben zufolge wird in Österreich nur einer von zehn Allergikern adäquat therapiert. Die App könne dazu beitragen, dass sich mehr Betroffene beraten lassen und eine passende Therapie beginnen.

Sport, Alltagsmaßnahmen und Ernährung

Die ApoApp kann Betroffenen auch helfen, zu planen, wann sie Sport im Freien machen können und wann nicht. Markus Berger weist darauf hin, dass beim Sport deutlich mehr Luft eingeatmet wird und durch das tiefere Einatmen mehr Pollen in die Lunge gelangen können. Beim Sport im Freien sollten Allergikerinnen und Allergiker laut Berger Notfallmedikamente bereithalten. Bei starker Pollenbelastung können eine FFP2-Maske, größere Sonnenbrillen, ein Sonnenhut, Nasenduschen sowie befeuchtende Nasen- und Augentropfen ohne Medikament sinnvoll sein. Bei stärkeren Beschwerden oder Asthma sei es besser, Sport in Innenräumen zu machen.

Neben Medikamenten spielen nach Einschätzung von Apotheker Gentzsch Alltagsmaßnahmen und Ernährung eine Rolle. Empfohlen wird unter anderem, in pollenarmen Zeiten zu lüften, nach dem Aufenthalt im Freien die Kleidung zu wechseln, getragene Kleidung möglichst nicht im Schlafzimmer aufzubewahren und bei starker Pollenbelastung abends die Haare zu waschen, damit Pollen nicht ins Bett mitgenommen werden. Alltagsratschläge umfassen außerdem, vor Aktivitäten im Freien die Pollenlage zu prüfen, Sport im Freien bei hoher Belastung bewusst zu planen, Fenster zu pollenärmeren Zeiten zu öffnen und bei Atemnot oder länger anhaltenden starken Beschwerden ärztliche Hilfe zu suchen.

Gentzsch rät zudem, Zucker, hochverarbeitete Lebensmittel, Milchprodukte und Weizen zu reduzieren. Eine Ernährungsumstellung könne jedoch eine medizinische Behandlung nicht ersetzen, sondern sei als Teil eines bewussteren Umgangs mit wiederkehrenden Beschwerden zu verstehen.