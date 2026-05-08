Grätzl Art Open: Kunst hautnah erleben im 15. Wiener Bezirk

Grätzl Art Open in Rudolfsheim-Fünfhaus öffnet Ateliers und Galerien

Beim Grätzl Art Open öffnen am Samstag, dem 9. Mai, im 15. Wiener Bezirk von 14 bis 19 Uhr rund 40 Ateliers, Galerien und Werkstätten ihre Türen. Rund 120 Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich an der Veranstaltung in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Das Grätzl Art Open findet an insgesamt 40 Standorten im 15. Bezirk sowie in Teilen Ottakrings statt. Der Eintritt zu allen Standorten und zu den geführten Spaziergängen ist kostenlos.

Vielfältiges Programm in mehreren Grätzln

Zu den beteiligten Gebieten zählen unter anderem das Nibelungenviertel, die Pelzgasse, die Löhrgasse und die Goldschlagstraße. Viele der genutzten Räume sind im Alltag unscheinbar, öffnen aber für die Veranstaltung ihre Türen. Gezeigt werden Malerei, Fotografie, Performance, Design, Street-Art, Siebdruck und Installationen.

Das Grätzl Art Open umfasst geführte Spaziergänge durch Innenhöfe, Werkstätten und alte Erdgeschoßlokale in Fünfhaus. Diese Grätzl-Spaziergänge starten am Veranstaltungstag ab 15 Uhr beim Atelierhaus Studio Walls in der Löhrgasse 9.

Ateliers und Projekträume im Fokus

Studio Walls ist ein Atelierhaus in einer ehemaligen Klaviermanufaktur im 15. Bezirk, in dem mehr als 20 Künstlerinnen und Künstler arbeiten, darunter Illustratorinnen, Grafiker, Malerinnen und Siebdrucker. Von hier aus beginnen die geführten Rundgänge durch das Viertel. Peter Hörburger, einer der Initiatoren des Grätzl Art Open, bezeichnet Studio Walls als ein „Vorzeigeprojekt in Europa“.

Bernhard Buhmann arbeitet in einem Erdgeschossatelier in der Loeschenkohlgasse 2 im 15. Bezirk. Dieses Atelier gehört zu den rund 40 Standorten, die im Rahmen des Grätzl Art Open zugänglich sind. In der Pelzgasse 20 befand sich eines von Buhmanns ersten Ateliers in Wien, wo sich über die Jahre eine lose Ateliergemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern entwickelte.

In der Goldschlagstraße 1 befindet sich die junge Galerie und der Projektraum „Leftbank“ für internationale Gegenwartskunst. Leftbank nutzt Räumlichkeiten, die früher als Erweiterung des Café Weingartner dienten. Dort organisieren Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, Moldawien, Serbien, Amerika und Bangladesch Ausstellungen, Konzerte und Performances. Creative Director von Leftbank ist Tatiana Wiesner-Pavlova.

Ausstellung „Ponyleben“ bei Leftbank

Zum Grätzl Art Open zeigt Leftbank die Ausstellung „Ponyleben“ des ukrainischen Künstlers miki-mike 665, der auch Misha genannt wird. Er beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit Krieg, Flucht und Erinnerung. Der Titel „Ponyleben“ spielt auf die Redewendung „Das Leben ist kein Ponyhof“ an. Misha wird mit der Aussage zitiert, er wolle Humor in Themen bringen, die gar nicht lustig seien.

Künstlerische Netzwerke im Studio Walls

Lukas Spreitzer ist seit vier Jahren Teil der Gemeinschaft im Studio Walls und beschreibt sich als „Grafiker bei Tag und Künstler bei Nacht“. Er betont die Bedeutung des Austauschs in dem Atelierhaus für Kooperationen und neue Ideen.

Mehr Informationen sowie ein Lageplan des Viertels zum Grätzl Art Open sind auf graetzlgalerie.at abrufbar.