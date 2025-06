Graz Amoklauf: Abschiedsbrief und Rohrbombe bei Hausdurchsuchung entdeckt

Am Dienstagvormittag ereignete sich ein tragischer Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz, bei dem insgesamt elf Personen ums Leben und elf weitere schwer verletzt wurden. Der mutmaßliche Täter ist ein 21-jähriger ehemaliger Schüler aus der Region Graz-Umgebung, der nach der Tat Suizid beging. Eine Hausdurchsuchung offenbarte einen Abschiedsbrief sowie eine nicht funktionsfähige Rohrbombe. Die Ermittlungen zu den Motiven des Täters sind derzeit im Gange.

GRAZ. Der Notruf ging um Punkt 10 Uhr bei der Landesleitzentrale ein, worauf die erste Polizeistreife innerhalb von sechs Minuten eintraf. Nach 17 Minuten war die Situation im und um das Schulgebäude weitgehend gesichert, was es den Rettungskräften ermöglichte, die ersten Maßnahmen zu ergreifen. In diesen kritischen Minuten kamen jedoch zehn Menschen ums Leben, darunter die Lehrerin einer der verletzten Schülerinnen.

Informationen zum Täter

Laut der Landespolizeidirektion Steiermark handelt es sich um einen 21-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der das Gymnasium nicht abgeschlossen hatte. Bei der Durchsuchung seines Wohnorts wurden ein Abschiedsbrief in analoger und digitaler Form sowie eine nicht funktionsfähige Rohrbombe gefunden. Bezüglich des Motivs gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

Der Täter nutzte eine Faustfeuerwaffe (eine Pistole) sowie eine Langwaffe (eine Schrotflinte). Er besaß eine Waffenbesitzkarte, war jedoch nur zum Besitz, nicht aber zum Führen der Waffen berechtigt.

Tote und Verletzte

Bei einer Pressekonferenz um 15:15 Uhr bestätigte Innenminister Gerhard Karner zehn Tote, darunter neun Schüler und eine Lehrerin, sowie elft schwer Verletzte. Am Abend wurde ein weiteres Todesopfer, eine Schwerverletzte, bestätigt.

Versorgung der Opfer

Aktuell befinden sich elf Verletzte in medizinischer Behandlung, alle stabil. Am LKH-Univ. Klinikum Graz werden sechs Patienten betreut, darunter vier auf der Intensivstation. Weitere Patienten werden in verschiedenen Kliniken behandelt und benötigen möglicherweise Folgeoperationen aufgrund ihrer Verletzungen.

Weiterer Verlauf

Das BORG Dreierschützengasse bleibt bis einschließlich Freitag, den 13. Juni, geschlossen. Unterrichtseinheiten werden am Montag, dem 16. Juni, wieder aufgenommen, wobei Schüler, die die Ereignisse nicht verarbeitet haben,自动 als entschuldigt gelten.

Psychologische Betreuung

Zur Unterstützung der Schulgemeinschaft werden psychologische Berater bereitgestellt, die sowohl während als auch außerhalb der Unterrichtszeiten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde ein Informationszentrum für Angehörige eingerichtet, um direkte Unterstützung und Informationen anzubieten.

Öffentliche Sensibilisierung

Die Polizei ruft dazu auf, keine Videos oder Fotos von der Einsatzstelle in sozialen Medien zu teilen. Stattdessen wurde eine Plattform eingerichtet, auf der solche Informationen eingereicht werden können, um die Ermittlungen zu unterstützen. Hier geht es zur Plattform.

