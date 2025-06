Graz Amoklauf: Abschiedsvideo und Rohrbombe bei Hausdurchsuchung entdeckt

Am Dienstagmorgen brach ein tragischer Amoklauf an der Grazer BORG Dreierschützengasse aus, bei dem elf Menschen ihr Leben verloren und elf weitere schwer verletzt wurden. Der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger ehemaliger Schüler aus Graz-Umgebung, nahm sich nach der Tat das Leben. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Behörden ein Abschiedsvideo und eine nicht verwendbare Rohrbombe. Die Polizei ermittelt derzeit in Bezug auf das Motiv dieser schrecklichen Tat. Hier sind die bisherigen Erkenntnisse zusammengefasst.

GRAZ. Der erste Notruf erreichte die Landesleitzentrale um 10 Uhr. Bereits innerhalb von sechs Minuten war die erste Polizeieinheit mit schwerer Schutzausrüstung vor Ort. Kurz darauf folgten Spezialeinheiten, darunter die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) sowie die Cobra. Nach der Durchsuchung des mehrstöckigen Gebäudes war um 10:17 Uhr Sicherheit für die Rettungskräfte hergestellt und der Rettungseinsatz konnte starten. In den 17 kritischen Minuten zwischen Notruf und Stabilisierung starben zehn Menschen, und weitere zwölf wurden schwer verletzt. So berichten lokale Medien wie MeinBezirk.

Über den Tatverdächtigen

Der Täter war ein 21-jähriger Österreicher, der in Vergangenheit als Schüler an dem Gymnasium eingeschrieben war, es aber nicht abgeschlossen hat. Bei der Hausdurchsuchung wurden Sprengstoffexperten alarmiert und sie fanden eine nicht funktionsfähige Rohrbombe sowie möglicherweise Pläne für einen Sprengstoffanschlag. Zudem fanden sie handschriftliche Abschiedsnoten und ein Video, die jedoch bisher kein klares Motiv erkennen lassen.

Die verwendeten Waffen – eine Pistole und eine Schrotflinte – waren legal, und der Täter hatte eine Waffenbesitzkarte. Er war jedoch nicht berechtigt, die Waffen zu führen. Die Waffen unterliegen nun einer forensischen Untersuchung, während die Ermittlungen seitens des Landeskriminalamtes Steiermark intensiv fortgeführt werden.

Die Opfer

Bei einer Pressekonferenz bestätigte Innenminister Gerhard Karner, dass unter den elf Toten neben dem Täter neun Schüler – sechs Mädchen und drei Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren – sowie eine Lehrerin waren, die später im Krankenhaus starb. Diese Nachricht hat die lokale Gemeinschaft erschüttert und Trauer ausgelöst.

Verletzte im Krankenhaus

Die Zahl der Verletzten beläuft sich auf zwölf, unter denen sich mehrere Schüler und Lehrkräfte befanden. Zuletzt wurde gemeldet, dass sich die meisten von ihnen in stabilen Zuständen befinden, während einige auf der Intensivstation behandelt werden. Die Notfallversorgung und die Betreuung der Verletzten haben für das städtische Gesundheitssystem höchste Priorität.

Auswirkungen auf den Schulbetrieb

Die BORG Dreierschützengasse bleibt bis Freitag, den 13. Juni, geschlossen. Unterricht soll am Montag, den 16. Juni, wieder aufgenommen werden. Angesichts der tragischen Ereignisse wird es spezielle psychologische Unterstützungsangebote für Schüler und Lehrkräfte geben, um ihnen zu helfen, die Geschehnisse zu verarbeiten.

Ein Informationszentrum für Angehörige wurde in der ASKÖ-Halle eingerichtet, und weitere Treffen zur Unterstützung werden auch in der Helmut-List-Halle angeboten. Die Polizei hat Sicherheitsmaßnahmen an Schulen verschärft, um der Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

