Graz Amoklauf: Wiener Linien halten den Verkehr aus Trauer an

Am Dienstag ereignete sich ein tragischer Amoklauf mit mehreren Todesopfern in Graz, wodurch ganz Österreich und insbesondere Wien in tiefer Trauer vereint sind. In Solidarität mit den Opfern wird der öffentliche Nahverkehr in Wien am Mittwoch für eine Minute unterbrochen, um den Mitarbeitenden und Fahrgästen die Möglichkeit zu geben, innezuhalten und der Opfer zu gedenken.

WIEN/GRAZ. Die plötzliche Wendung der Ereignisse in der lebendigen Stadt Graz hat die Nation erschüttert. Laut Berichten fand der Amoklauf am Dienstagvormittag in einem Bundesoberstufenrealgymnasium statt, bei dem insgesamt elf Menschen, einschließlich des Täters, ihr Leben verloren. Die gesamte Situation ist eine herzzerreißende Erinnerung daran, wie schnell Frieden und Sicherheit in einer Stadt in Gefahr geraten können.

In Reaktion auf diese Tragödie wurde landesweit eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Um 10 Uhr werden Menschen über das Land hinweg innehalten, um den Opfern zu gedenken. Die Wiener Linien haben angekündigt, dass alle 900 Verkehrsfahrzeuge während dieser Trauerminute an den Haltestellen anhalten werden.

„Trauern mit Graz“

Die Straßenbahn, Busse und U-Bahnen werden eine Minute lang an den Haltestellen stehen bleiben. Züge, die sich um 10 Uhr zwischen zwei Haltestellen befinden, fahren zur nächstgelegenen Station, um dort die Trauerminute abzuhalten. So wird die gesamte Stadt in den gemeinsamen Moment des Gedenkens vereint.

Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl betont: „Die Wiener Linien trauern mit Graz, und unser Mitgefühl geht an alle Betroffenen. Wir geben unseren Fahrgästen und Mitarbeitenden die Möglichkeit, innezuhalten und sich an der Trauerminute zu beteiligen. Wir stehen zusammen für Graz.“ Die Trauerminute wird zudem in den Stationen und Fahrzeugen angekündigt, während die Haltestellenanzeigen mit der Botschaft „Wir stehen zusammen für Graz“ versehen werden.

