Graz auf Platz drei: Grünflächenvergleich der österreichischen Landeshauptstädte durch Greenpeace

Analyse zum Grünanteil: Graz im Städtevergleich auf Platz drei

Greenpeace Österreich hat den Grünanteil in den Landeshauptstädten des Landes untersucht und dafür Satellitendaten ausgewertet. Im Vergleich der Stadtzentren erreicht Graz dabei den dritten Platz.

Demnach weist das Grazer Zentrum einen Grünanteil von 32,2 Prozent auf. Bregenz liegt mit einem Grünanteil von 38,3 Prozent im untersuchten Stadtzentrum an erster Stelle, Linz kommt mit 33,4 Prozent auf Platz zwei. In der Analyse wurde ausschließlich das jeweilige Stadtzentrum der Landeshauptstädte betrachtet.

Graz: Großflächige Parks, aber Potenzial in Innenhöfen

Nach Angaben von Melanie Ebner, Bodenschutzexpertin bei Greenpeace, profitiert Graz von großflächigen Grünzonen wie Volksgarten, Schloßberg und Stadtpark. Gleichzeitig ortet Greenpeace in Graz Aufholbedarf bei der Begrünung von Innenhöfen sowie im Bereich rund um den Hauptplatz.

Ebner zufolge ist in den vergangenen Jahren im Bereich Begrünung in Graz bereits einiges passiert. Als Beispiele nennt sie den Mariahilferplatz und die Maiffredygasse. Am Grazer Hauptplatz und in den umgebenden Fußgängerzonen fehle jedoch noch viel Grün. Viele Innenhöfe in Graz seien noch stark grau und hätten aus ihrer Sicht viel Potenzial für zusätzliche Begrünung.

Empfehlungen von Greenpeace für Stadtplanung

Greenpeace empfiehlt, Grünräume als vernetztes System im gesamten Stadtgebiet zu planen und umzusetzen. Nach Angaben der Organisation können Grünflächen ohne Bäume die Temperatur um 5,5 Grad Celsius senken. Sind zusätzlich Hecken und Bäume als Beschattung vorhanden, kann die Temperatur laut Greenpeace um bis zu elf Grad Celsius sinken.