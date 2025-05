Graz: Autofahrer berührt E-Scooter-Fahrer und flüchtet vom Unfallort

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Puntigam Fahrerflucht begangen, nachdem er während eines Überholvorgangs einen E-Scooter-Fahrer touchierte und diesen somit zu Sturz brachte, was zu Verletzungen führte.

GRAZ. Im Grazer Bezirk Puntigam kam es am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, gegen 15 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein unbekannter Autofahrer einem E-Scooter-Fahrer Verletzungen zufügte. Laut Polizeiberichten war der 35-jährige E-Scooter-Fahrer auf der Puchstraße in Richtung Stadtcenter unterwegs, als er ein schwarzes Auto bemerkte, das ihm mit unzureichendem Abstand folgte.

Mit Verletzungen ins UKH Graz

Als das Fahrzeug überholte, wurde der E-Scooter-Lenker offenbar berührt, was dazu führte, dass er stürzte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer stoppte und leistete Erste Hilfe, bevor das Rote Kreuz den Verletzten ins Universitätsklinikum Graz (UKH Graz) brachte.

Zusätzlich zu den Personenschäden entstand Sachschaden am E-Scooter. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, da der Fahrer des schwarzen Autos nach wie vor unbekannt ist und die Ermittlungen fortgeführt werden.

Verletzungen durch Verkehrsunfälle

Dieser Vorfall ist nicht isoliert. Laut einer aktuellen Studie des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds ist die Zahl der Verletzten aus Verkehrsunfällen mit E-Scootern in den letzten Jahren gestiegen. Zwischen 2021 und 2022 kam es zu einem Anstieg der Verletzungen um 15%, was auf die zunehmende Verbreitung dieser Fortbewegungsmittel zurückzuführen sein könnte. E-Scooter werden vor allem in städtischen Gebieten immer populärer, was jedoch auch zu einem steigenden Risiko von Unfällen führt.

Die Polizei rät E-Scooter-Fahrern, stets aufmerksam zu sein, defensiv zu fahren und sicherzustellen, dass Sie immer ausreichend Abstand zu Kraftfahrzeugen halten. Autofahrer sind ebenso aufgefordert, besonders vorsichtig zu sein, wenn sie E-Scooter-Fahrer überholen, um derlei Unfälle zu vermeiden.

