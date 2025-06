Graz Cathedral: Religious Communities and Politics Honor the Victims of the Attack

Eine Woche nach dem tragischen Amoklauf am BORG Dreierschützengasse fand im Grazer Dom eine interreligiöse Gedenkfeier statt, die als offizieller Gedenkakt des Landes Steiermark fungierte. Landeshauptmann Mario Kunasek beschwor während der Zeremonie den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

GRAZ/INNERE STADT. Der bewegende Abend stand ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer der Amoktat, die sich vor einer Woche in Graz ereignet hatte. Angehörige, Betroffene und zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger fanden sich zusammen, um in einem würdigen Rahmen zu trauern und einen ersten wichtigen Schritt zur Verarbeitung des Geschehenen zu setzen. Inmitten der Trauer wurde auch der Bedarf nach einer gemeinsamen, sicheren Gesellschaft betont.

Im Rahmen der Zeremonie arbeiteten Imam Sakib Zekan, der Vorsitzende der islamischen Religionsgemeinde Steiermark Mehmet Celebi, Superintendent Wolfgang Rehner und Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl zusammen und setzten ein Zeichen der Einheit in der Trauer.

Hochrangige Trauergäste

Neben den religiösen Vertretern nahmen zahlreiche prominente österreichische Politikerinnen und Politiker an der Trauerfeier teil, unter ihnen Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Christoph Wiederkehr sowie Familienministerin Claudia Plakolm. Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der ehemalige steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr waren unter den Gästen.

Zusätzlich waren viele hochrangige Sicherheits- und Sozialvertreter anwesend, darunter Landespolizeidirektor Gerald Ortner, der Präsident des Roten Kreuzes Gerald Schöpfer und Militärkommandant Heinz Zöllner, sowie Mitglieder des Kriseninterventionsteams des Landes Steiermark.

Im Namen der anwesenden steirischen Landesregierung richtete Landeshauptmann Mario Kunasek einen Appell an die Menschen: „Wir haben in der Steiermark versucht, über alle Parteigrenzen hinweg zusammenzustehen und zusammenzuhalten. Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, gut miteinander umzugehen. Es ist wichtig, diesen Umgang auch in den kommenden Wochen und Monaten zu bewahren.“

